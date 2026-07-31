La inflación de la eurozona sube una décima en julio, hasta el 2,9 %
La inflación de la eurozona repuntó una décima en julio, hasta alcanzar una tasa interanual del 2,9 %, tras el retroceso de junio, el único en lo que va de año, según el dato preliminar publicado este viernes por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.
La energía volvió a ser el componente con mayor inflación, con una tasa del 10 % en julio, frente al 8,5 % de junio, en un contexto de precios de los combustibles todavía marcados por la guerra en Oriente Medio.
En sentido contrario, los alimentos, bebidas alcohólicas y tabaco fueron el único componente que moderó su encarecimiento, hasta el 1,2 % desde el 1,5 % de junio.
La inflación subyacente, que excluye del cálculo la energía y los alimentos por su alta volatilidad y es la referencia que utiliza el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política monetaria, repuntó una décima, hasta el 2,5 % desde el 2,4 % de junio.
Con este dato, la inflación vuelve a subir tras el retroceso de junio: la senda de 2026 arrancó en enero con un 1,7 %, subió al 1,9 % en febrero, al 2,6 % en marzo, al 3 % en abril y al 3,2 % en mayo, retrocedió al 2,8 % en junio y repunta ahora al 2,9 % en julio.
La inflación de la zona euro se sitúa nueve décimas por encima del objetivo del 2 % que persigue el BCE.
España presenta una tasa armonizada del 3,8 %, dos décimas más que en junio (3,6 %), y Francia un 2,4 %, cuatro décimas más que el mes anterior. Lituania fue el socio del euro con mayor inflación en julio (5,6 %), mientras que el país con menor inflación fue Estonia con un 2 %.
Te puede interesar
La plantilla de las gasolineras Moeve de Gipuzkoa inicia un ciclo de huelgas que persigue mejorar sus condiciones laborales
El primer paro, que afécta a 16 estaciones de servicio, comenzó el jueves a las 22:00 horas y finalizará este domingo. Como parte de las movilizaciones, este viernes se han concentrado en la estación de servicio de la AP-8, en Oiartzun.
La gasolina y el diésel suben más de seis céntimos por litro desde mañana por el aumento del impuesto que grava los carburantes
Llenar un depósito medio cuesta ya 8,5 euros más en el caso de la gasolina y casi 16 euros más en el del diésel que hace un año, en plena operación salida de agosto.
Herido muy grave un hombre de 38 años tras sufrir un accidente laboral en una empresa conservera de Villafranca
Por causas que de momento se desconocen, al trabajador le ha caído encima agua hirviendo y ha sufrido quemaduras que afectan al 80 % de su cuerpo.
Euskadi estudiará la compra conjunta de forrajes ante las escasez de pastos por la sequía
Representantes del sindicato ENBA y de la Unión Agroganadera de Álava (UAGA) se han reunido en Lakua con el Gobierno Vasco para analizar la evolución y afección de la sequía en el primer sector.
Tubos Reunidos triplica sus números rojos y pierde 88,19 millones en el primer semestre de 2026
La compañía atribuye este resultado negativo a la caída del negocio provocada por los aranceles internacionales y a las movilizaciones en sus plantas durante la negociación del ERE.
La compraventa de vivienda sube un 8,2 % en Navarra y cae un 13,6 % en Euskadi durante el mes de mayo
Según el Consejo General del Notariado, el precio de la vivienda en Navarra se ha encarecido un 13,5 %, mientras en Euskadi se mantiene estable.
BBVA gana 6051 millones hasta junio, un 11 % más, impulsado por los ingresos recurrentes y el aumento de los créditos
La entidad anuncia un nuevo programa extraordinario de recompra de acciones por valor de 2000 millones de euros, cuyo primer tramo, de 1000 millones, comenzará el 5 de agosto.
El IPC interanual en el Estado español repunta hasta el 3,5 % por la subida de combustibles y electricidad
La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), ha aumentado una décima, hasta el 3 %.
Será noticia: Mesa del Cambio Climático y la Agricultura, cenas solidarias en San Sebastián y guerra en Oriente Próximo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.