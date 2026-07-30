BBVA gana 6051 millones hasta junio, un 11 % más, impulsado por los ingresos recurrentes y el aumento de los créditos
El BBVA ha obtenido un beneficio de 6051 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 11,1 % más que en el mismo periodo del año anterior. Según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el crecimiento del beneficio se ha visto impulsado por el buen comportamiento de los ingresos recurrentes y por el aumento de la actividad crediticia, con un incremento del crédito a empresas del 13 % y del crédito a particulares del 7 %.
El margen de intereses alcanzó los 15 164 millones en el primer semestre, un 20,3 % más que en junio de 2025 (un 18,8 % más a tipos de cambio constantes); y los ingresos totales del grupo, representados por el margen bruto, ascendieron a 21 159 millones, un 17,3 % más (16,9 % más a tipos constantes).
Por otro lado, BBVA ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa extraordinario de recompra de acciones por valor de 2000 millones de euros. El primer tramo, de 1000 millones, comenzará el próximo 5 de agosto.
Comisiones netas
Según el BBVA, el beneficio del primer semestre ha estado favorecido principalmente por la evolución del margen de intereses, cuyo incremento ha compensado los mayores gastos de explotación —que subieron un 17,9 %— y de las dotaciones por deterioro de activos financieros—que aumentaron un 26,6 % respecto a junio de 2025—, en un contexto de crecimiento del crédito.
Las comisiones netas, que componen junto con el margen de intereses los ingresos recurrentes del negocio bancario, crecieron a una tasa interanual del 14 %, y los préstamos y anticipos a la clientela un 10,6 %.
Por otro lado, los recursos de clientes del grupo aumentaron un 19,3 % interanual (un 6,9 % en lo que va de año), con un crecimiento de los depósitos de la clientela del 19 % interanual (un 6,1 % en lo que va de año), mientras que los de fuera de balance (fondos de inversión, planes de pensiones, carteras gestionadas y otros) aumentaron el 8,7 % respecto a diciembre.
Beneficio por áreas de negocio
- México: 2979 millones de euros (+8,2 % interanual).
- España: 2172 millones de euros (+2,3 % interanual).
- América del Sur: 556 millones de euros (+33,6 % interanual).
- Turquía: 532 millones de euros (+29,1% interanual).
- Resto de negocios (Estados Unidos, Europa y Asia): 508 millones de euros (+60 % interanual).
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