El Índice de Precios al Consumo (IPC) del conjunto del Estado español ha elevado tres décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,5 %, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a la registrada en junio y su tasa más elevada desde mayo de 2024, según el dato adelantado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales (julio sobre junio), el IPC ha aumentado dos décimas, cuatro décimas menos que en junio. Con el incremento de julio, la inflación mensual acumula seis meses consecutivos de alzas.

La evolución ascendente de la inflación interanual se debe, principalmente, a la subida del precio de los combustibles y de la electricidad, mayores que en julio del año pasado.