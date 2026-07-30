INFLACIÓN
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El IPC interanual en el Estado español repunta hasta el 3,5 % por la subida de combustibles y electricidad

La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), ha aumentado una décima, hasta el 3 %.

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Una persona repostando combustible en una gasolinera. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Urte arteko KPIa % 3,5eraino igo da uztailean, erregaien eta argindarraren igoeragatik
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Agencias | EITB

Última actualización

El Índice de Precios al Consumo (IPC) del conjunto del Estado español ha elevado tres décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,5 %, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a la registrada en junio y su tasa más elevada desde mayo de 2024, según el dato adelantado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales (julio sobre junio), el IPC ha aumentado dos décimas, cuatro décimas menos que en junio. Con el incremento de julio, la inflación mensual acumula seis meses consecutivos de alzas.

La evolución ascendente de la inflación interanual se debe, principalmente, a la subida del precio de los combustibles y de la electricidad, mayores que en julio del año pasado. 

La inflación subyacente sube al 3 %

Por su parte, la inflación subyacente, que no cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, ha aumentado una décima en su tasa interanual, hasta el 3 %, seis décimas por debajo del índice general.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de julio el próximo 13 de agosto.

IPC Electricidad Combustibles España Economía Consumo

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