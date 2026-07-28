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El paro baja en Euskadi y Navarra en el segundo trimestre y ambas comunidades registran tasas inferiores a la media estatal

La EPA refleja una reducción de 15 700 desempleados entre ambas comunidades, que mantienen niveles de paro por debajo del conjunto del Estado.

BILBAO, 19/01/2024.- Dos empleados del Ayuntamiento de Bilbao trabajan en la capital vizcaína este viernes, jornada en la que el Eustat ha hecho públicos los datos del cuarto trimestre del mercado laboral de 2023, según los cuales la tasa de paro de Euskadi al acabar el año pasado se ha situado en el 7 %, cinco décimas menos que en el tercer trimestre de 2023, una tasa que no se daba en la economía vasca desde el año 2008. EFE/Miguel Toña
El paro baja en Euskal Herria en el segundo trimestre.
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Agencias | EITB

Última actualización

Euskadi y Navarra cerraron el segundo trimestre de 2026 con una mejora del mercado laboral, tras reducir el número de personas desempleadas y situar sus tasas de paro por debajo de la media estatal. En Euskadi, el desempleo descendió en 12 400 personas y la tasa de paro cayó hasta el 7,11 %, mientras que en Navarra el número de parados se redujo en 3300 personas y la tasa se situó en el 8,07 %, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes.

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