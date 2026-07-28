El paro baja en Euskadi y Navarra en el segundo trimestre y ambas comunidades registran tasas inferiores a la media estatal

Euskadi y Navarra cerraron el segundo trimestre de 2026 con una mejora del mercado laboral, tras reducir el número de personas desempleadas y situar sus tasas de paro por debajo de la media estatal. En Euskadi, el desempleo descendió en 12 400 personas y la tasa de paro cayó hasta el 7,11 %, mientras que en Navarra el número de parados se redujo en 3300 personas y la tasa se situó en el 8,07 %, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes.