La flota vasca agota casi toda su cuota de anchoa y lidera la costera del bonito
La flota vasca ha capturado ya 8,49 millones de kilos de anchoa, el 98,4 % de la cuota que tenía asignada para esta campaña, y lidera también la costera del bonito del norte, con 5,6 millones de kilos desembarcados, el 61,2 % de todas las capturas registradas en el Estado.
El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha hecho balance de ambas campañas y ha destacado que los resultados de la anchoa "confirman el buen funcionamiento" del nuevo sistema de gestión de cuotas implantado el pasado año y mantenido en 2026.
El precio de la anchoa se mantiene estable
Los barcos vascos han desembarcado 3,67 millones de kilos en lonjas de Euskadi y otros 4,75 millones en puertos de Cantabria y Asturias, siguiendo la migración de la especie.
El precio medio ha sido de 1,94 euros por kilo, una cifra similar a la de 2025 y superior a la registrada en campañas anteriores.
Euskadi lidera también la costera del bonito
La campaña del bonito del norte, iniciada a finales de mayo, también avanza con buenos resultados. La flota vasca ha capturado 5,6 millones de kilos, el 61,2% de todo el bonito pescado hasta ahora en el Estado.
El precio medio ronda los 3,90 euros por kilo, mientras que el Gobierno Vasco realizará un nuevo balance de la costera a finales de agosto.
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