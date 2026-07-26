PESCA VASCA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La flota vasca agota casi toda su cuota de anchoa y lidera la costera del bonito

Ha capturado el 98,4% de la cuota de anchoa asignada y concentra ya seis de cada diez kilos de bonito pescados en el Estado.
Denboraldiko lehen antxoa euskal portuetara iristen hasi da
Euskaraz irakurri: EAEko arrantzaleek antxoa-kuota ia osoa agortu dute eta hegaluzearen kosteraren buru dira
author image

EITB

Última actualización

La flota vasca ha capturado ya 8,49 millones de kilos de anchoa, el 98,4 % de la cuota que tenía asignada para esta campaña, y lidera también la costera del bonito del norte, con 5,6 millones de kilos desembarcados, el 61,2 % de todas las capturas registradas en el Estado.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha hecho balance de ambas campañas y ha destacado que los resultados de la anchoa "confirman el buen funcionamiento" del nuevo sistema de gestión de cuotas implantado el pasado año y mantenido en 2026.

El precio de la anchoa se mantiene estable

Los barcos vascos han desembarcado 3,67 millones de kilos en lonjas de Euskadi y otros 4,75 millones en puertos de Cantabria y Asturias, siguiendo la migración de la especie.

El precio medio ha sido de 1,94 euros por kilo, una cifra similar a la de 2025 y superior a la registrada en campañas anteriores.

Euskadi lidera también la costera del bonito

La campaña del bonito del norte, iniciada a finales de mayo, también avanza con buenos resultados. La flota vasca ha capturado 5,6 millones de kilos, el 61,2% de todo el bonito pescado hasta ahora en el Estado.

El precio medio ronda los 3,90 euros por kilo, mientras que el Gobierno Vasco realizará un nuevo balance de la costera a finales de agosto.

Pesca Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X