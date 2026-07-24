Tubacex reduce su beneficio un 95 % en el primer semestre hasta los 900 000 euros
La firma alavesa fabricante de tubos cerró el primer semestre con una bajada del 10,5 % en las ventas, al pasar de los 361,4 millones de euros del primer semestre del pasado año a los 323,6 millones actuales.
Tubacex redujo su beneficio neto un 95,8 %, hasta los 700 000 euros, en el primer semestre de este año, frente a los 15,6 millones del mismo periodo de 2025, según ha informado este viernes la compañía en un comunicado. La caída se produce en un contexto marcado por la inestabilidad en Oriente Medio y los aranceles de Estados Unidos.
La firma alavesa fabricante de tubos ha hecho públicos este viernes sus resultados correspondientes a los seis primeros meses del año, en los que las ventas sufrieron una bajada del 10,5 %, al pasar de los 361,4 millones de euros del primer semestre del pasado año a los 323,6 millones actuales.
Estos datos siguen la senda de los resultados del primer trimestre, cuando el beneficio neto bajó un 84 % hasta 1,3 millones, lo que llevó a la compañía a aplicar un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) de ocho meses desde el 7 de julio en sus dos plantas de Llodio y Amurrio.
La compañía ya terminó 2025 con un descenso de sus ganancias de un 30,5 % , que se situaron en 15,9 millones de euros, una reducción de beneficios que ha continuado en este semestre.
Tubacex espera una mejora progresiva de sus ventas y resultados a medida que se despejen las citadas incertidumbres.
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