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Tubacex reduce su beneficio un 84 % en el primer trimestre por el conflicto en Oriente Medio

La compañía alavesa gana 1,3 millones hasta marzo, con una caída de ventas del 15,4 % en un contexto marcado por los aranceles de Estados Unidos.
Los trabajadores están preocupados por la falta de concreción de la empresa. Además, los sindicatos temen que tras los 150 despidos, la empresa también empeorará las condiciones laborales.
Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Tubacexen mozkinak % 84 jaitsi dira lehen hiruhilekoan, Ekialde Ertaineko gatazka dela eta
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EITB

Última actualización

La empresa Tubacex ha reducido su beneficio neto un 84 % en el primer trimestre del año, hasta los 1,3 millones de euros, frente a los 7,9 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025.

Los resultados publicados este viernes reflejan también un descenso de la actividad. Las ventas han caído un 15,4 %, al pasar de 182,3 a 154,2 millones de euros, en un contexto de incertidumbre internacional que ha afectado a la demanda.

La compañía vincula estos datos a la inestabilidad generada por el conflicto en Oriente Medio, que ha impactado en sectores clave como el energético, y a los aranceles impuestos por Estados Unidos, que han añadido presión sobre sus exportaciones. Tubacex está especializada en la fabricación de tubos sin soldadura y aleaciones avanzadas, con una parte relevante de su negocio ligada al petróleo y al gas, dos ámbitos especialmente sensibles a la situación geopolítica.

La empresa cuenta con sus principales plantas en Llodio y Amurrio, desde donde articula buena parte de su producción industrial.

En este escenario,  los sindicatos han señalado que la dirección analiza la posibilidad de aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para ajustar la actividad a la evolución del mercado.

Tubacex Llodio Amurrio Economía

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