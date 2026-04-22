La dirección de Tubacex ultima medidas por la reducción de la carga de trabajo tras el cierre del estrecho de Ormuz
Tubacex, con plantas en Llodio y Amurrio, no descarta presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
El cierre del estrecho de Ormuz ha impactado negativamente en la carga de trabajo de Tubacex, con plantas en Llodio y Amurrio, y la dirección estudia tomar medidas para hacer frente a una situación que considera "coyuntural", según ha podido saber EITB.
La dirección comunicó ayer al comité de empresa que estudia tomar medidas, sin descartar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
En cualquier caso, la empresa asegura que se trata de una situación “coyuntural”, originada por el conflicto bélico en Oriente Próximo.
La compañía especializada en la producción de tubos y aleaciones sin soldadura destina parte de su producción al sector del petróleo y del gas, que se ha visto afectado por el cierre del estrecho de Ormuz.
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