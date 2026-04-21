El Gobierno Vasco amplía en 50 millones el programa para transformar el tejido industrial con el desarrollo tecnológico

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado este martes la ampliación en 50 millones de euros del programa Hazitek, que alcanza de este modo los 169 millones de euros y cuyo objetivo es transformar el tejido industrial vasco a través del desarrollo tecnológico.

Esta medida fue anunciada por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, dentro del primer paquete de medidas del escudo industrial de Euskadi para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio.

Según ha informado el Ejecutivo, la iniciativa se adopta en el marco del Grupo para la Defensa Industrial y al presupuesto récord de 2026 se le añaden 87 millones de euros adicionales, para la transformación y diversificación de las pymes vascas.

En total, el Gobierno vasco destinará 277 millones de euros en ayudas a pymes, lo que supone una subida del 51,4 % comparado con el presupuesto del año 2025.