El Comité de Huelga médica eleva el conflicto contra Sanidad y anuncia huelga indefinida desde septiembre

El Comité de Huelga ha decidido elevar el conflicto contra el Ministerio de Sanidad y el Estatuto Marco con paros médicos indefinidos a partir de septiembre, lo que ha anunciado en el inicio de la última semana de huelga mensual establecida antes del verano, que ha arrancado este lunes.



La decisión "está tomada por el Comité de Huelga" y, ahora, lo necesario es estudiar "la forma exacta que va a adoptar, las fechas de inicio", ha indicado el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, como máximo representante de uno de las organizaciones integradas en este órgano de negociación, en una concentración en Madrid.



De hecho, el Comité de Huelga ha recordado que será solo en septiembre cuando se anuncien "el formato de la huelga indefinida y el resto de medidas adoptadas para mantener las reivindicaciones del colectivo". Estas "giran en torno a la creación de un Estatuto propio del médico y el facultativo, acorde a su formación y responsabilidad", ha puesto de manifiesto.



En este sentido, los profesionales reclaman "un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico".