Medikuen Greba Batzordeak baieztatu egin du greba mugagabea abiatuko dutela irailean
Medikuen Sindikatuak azaldu duenez, erabakia "hartuta" du jada Greba Batzordeak, eta, orain, "hasiera data" zehaztea falta da.
Medikuen Greba Batzordeak gordindu egin du Osasun Ministerioarekin piztutako gatazka, eta baieztatu egin du irailetik aurrera greba mugagabea abiatuko dutela, Estatutu propioa aldarrikatzeko.
Medikuen Sindikatuaren esanetan, greba mugagabeari ekiteko erabakia "hartuta" du jada Greba Batzordeak, eta orain "hasiera data" zehaztea baino ez da falta, Rafael Ojeda SMA sindikatuaren bozeramaileak iragarri duenez, Madrilen egindako elkarretaratze batean.
Horren ildotik, batzordeak nabarmendu du irailean zehaztuko dutela "greba mugagabeak zer formatu izango duen eta kolektiboaren aldarrikapenei eusteko zeintzuk neurri hartuko diren".
Profesional horien eskakizunak hauek dira: "negoziazio-eremu espezifiko bat, berme juridiko errealekin eta beste mahai batzuekiko mendekotasunik gabe; 35 orduko lanaldia ezartzea, eta gehiegizko lanaldia aitortzea eta ordaintzea, eta erretiroaren ondorioetarako konputagarria izan dadila; bidezko lanbide-sailkapen bat, prestakuntza-mailarekin eta erantzukizun klinikoarekin bat datorrena, eta erretiro-eredu malgu eta penalizaziorik gabea, medikuen jardunak dakarren nekea aitortzen duena".
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