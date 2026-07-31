Migrazio-krisia
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Migratzaileen etorrerak ez du etenik Ceutan, eta 50.000 lagun iritsi dira jada

Armadak bere tankeak jarri ditu kai-muturretik hirirako sarbidean, sakabanatzea eragozteko. Hildako etorkinak 19 dira jada. Pedro Sanchez Ceutan izango da gaur, eta Gobernuak azpimarratu du etorkinak "itzuli" egingo dituela.

Iragarkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Beste egun batez, Ceuta milaka migratzaileren etorrerarekin esnatu da ostiral honetan. Goizeko lehen orduetan ere jarraitu dute Marokotik iristen, eta gau osoan ez da jarioa eten. Espainiako Barne Ministerioaren arabera, migrazio-krisi berri hau hasi denetik guztira 50.000 pertsona inguru sartu dira, eta hildako etorkinak 19 dira jada. Pedro Sanchezek Ceuta bisitatuko du gaur, eta Gobernuak azpimarratu du etorkinak "itzuli" egingo dituela.

Migratzaileak igerian nahiz oinez sartzen ari dira, Ceuta eta Maroko banatzen dituen dikearen ertzetik.

Armadak tankeak jarri ditu Ceutarako sarbidean, dike ondoan, migratzaileak hirian zabal ez daitezen. Helburua Tarajal industrialdera bideratzea da, biltegiz beteriko eremu batera.

Marokora itzulera

Ostiral honetako lehen orduan sarreren fluxua ez da eten, baina gaur gauean etorkin asko itzuli dira Tarajalera, Marokora beren kabuz itzultzeko.

Atzerritarrek sartzen jarraitzen dute, baina ez kontrolik gabe, ostegunean egun osoan egin zuten bezala. Agintariek saihestu nahi dute etorkinak hiriaren erdigunera eta auzuneetara joatea.

Etorkinak (gehienak marokoarrak) hiri osoko kaleetatik noraezean dabiltza, nora joan ez dakitela, harrera-zentroetan ez baitute beste inor onartzen.

Helduena, Immigranteen Aldi Baterako Egonaldi Zentroa (CETI), gainezka dago, mila egoiliar baino gehiago baititu, 512 lagun hartzeko lekua izan arren. Gainera, jendea etengabe iristen ari da bertara, eta milatik gora daude sartzeko zain.

Baliabide kolapsatuak

Adingabeen arloko baliabideak "kolapsatuta" daude asteazkenetik, Hiri Autonomotik esan dutenaren arabera. Bi harrera-zentro ireki dituzte berriro, eskaerari aurre egiteko, eta beste hainbeste gaitzeko lanean ari dira.

Barne Ministerioak iragarri zuen Ceutara legez kanpo sartu ziren migratzaile "guztiak" "lehenbailehen" itzultzea adostu zuela Marokorekin. Bitartean, militarrak mugaldean hedatu dituzte, Guardia Zibilarekin batera, baita Hiri Autonomoan segurtasuna bermatzeko ere.

Pedro Sanchez presidentea Ceutara joango da gaur, uztailak 31, Fernando Grande-Marlaska Barne ministroarekin batera, bertan sortu den migrazio-krisiari aurre egiteko, Marokotik milaka pertsona kontrolik gabe sartu ostean.

Egoera supermerkatuetan

Bestalde, azken orduetan migratzaile ilara luzeak sortu dira supermerkatuetan, eta pertsona pilaketa handia dela-eta, zenbaitetan Poliziak esku hartu behar izan du. Izan ere, Poliziak hiriko supermerkatu ezagun baten atarian bildutako migratzaileak sakabanatu behar izan ditu, eta, ondoren, ilaran jartzeko agindu die, istiluak saihesteko.

Era berean, azken orduetan Marokotik sartu diren pertsona ugari ikusi dira Itsas Pasealekuan. Kaleetan noraezean ibili dira, bertan egin dute lo, eta bertako iturrietan freskatu dira. Halaber, zenbait auzokidek irainak bota dizkiete balkoietatik.

Espainiak "itzularazi" egingo ditu

Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak gaur esan duenez, Espainiak Marokorekin eta beste hainbat herrialderekin sinatuta dituen migrazio hitzarmenak aplikatuko ditu azken orduotan Ceutara modu masiboan iritsi diren pertsonak "itzularazteko".

"Jakina, sinatuta ditugun migrazio hitzarmenek ezartzen duten esparrua aplikatuko da. Hainbat herrialderekin ditugu halakoak, tartean Marokorekin, Mauritaniarekin eta Senegalekin", adierazi du.

Ministroaren hitzetan, pertsona horien eskubideak, gizatasuna eta emango zaien "erantzun humanitarioa" ere hartuko dituzte kontuan.

Nolanahi ere, Torresen arabera, "pertsona horiek beren herrialdera itzularaziko dituzte, indarrean dauden prozedurei jarraituta".

Italia eta Schengen eremua

Italiako Gobernua Espainiarekin Schengeneko zirkulazio askeko hitzarmena etetea aztertzen ari da, Ceutan gertatutakoaren ondoren, Gobernuko iturriek jakinarazi dutenez.

Neurri horren alde agertu da Antonio Tajani Atzerri ministroa. Horren esanetan, erabateko babesa ematen dio Matteo Piantedosi Barne ministroa egiten ari den lanari.

"Espainiarekin Schengen eremua ixtearen alde nago, eta erabateko konfiantza dut Piantedosi ministroaren lanean. Irregularki eta kontrolik gabe iristen den immigrazioak arriskuan jartzen du Estatuaren segurtasuna", adierazi du Tajanik X sare sozialean argitaratutako mezu batean.

Bestalde, Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroak ostiral honetarako deitu du Giuseppe Buccino Grimaldi Italiako enbaxadorea, Tajaniren adierazpen horien berri izan eta gero.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Politika Migrazioa Pedro Sanchez

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