PLUS ULTRA AUZIA

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Zapateroren eta haren alaben eta idazkariaren kontuei buruzko informazioa eskatu die banketxeei Calama epaileak

Auto batean, Plus Ultra auziko magistratuak dio zantzuak daudela esateko Espainiako Gobernuko presidente ohiak "egitura antolatu bat" zuzentzen zuela,  bezero jakin batzuei mesede egiteko, legez kanpoko jardueren bidez. 

 

MADRID, 17/06/2026.- El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ J.J.Guillen
Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohia, artxiboko irudi batean.
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EITB

Azken eguneratzea

Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiaren, haren bi alaben eta Maria Gertrudis Alcazar idazkariaren diru-kontuei buruzko informazioa nahi du. Hala,  baimena eman du Polizia Nazionalaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskalerako Unitateak (UDEF) banketxeei informazio guztia eskatzeko.

Plus Ultra auzia zuzentzen ari den magistratuak kaleratutako autoaren arabera, 2020ko urtarrilaren 1etik  hamar bat banketxetan irekita dauden kontuetako mugimenduak eskatu dizkio poliziari.

UDEFek helarazitako azken txostena jaso ondotik hartu du erabakia Calamak. Poliziak uste du ehunka milaka eurotako transferentziak egon daitezkeela banketxe ezberdinen artean, Zapateroren eta bere gertukoen mesedetan. Influentzia trafikoa delituaren zantzuak ikusi dituzte. 

Besteak beste, Getrudis Alcazarrek  2021ean Madrilen erositako etxebizitza bat aipatu dute ikertzaileek. 132.055 ordaindu zituen, mailegurik eskatu gabe, 2021 eta 2023 artean hainbat transferentzia eginez. 

Calamak dio zantzuak daudela esateko Espainiako Gobernuko presidente ohiak "egitura antolatu bat" zuzentzen zuela,  bezero jakin batzuei mesede egiteko, legez kanpoko jardueren bidez. 

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