Arabako Aldundiak ez du suhiltzailerik bidaliko Madrilera, bere lurraldean sute-arriskua dagoela eta
Astelehenean Espainiako Gobernuak baliabide gehiago eskatu zituen suteei aurre egiteko, eta EAEko hiru hiriburuetako udalek, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, bat egingo dute Bizkaiak Madrilen zabaldutako dispositiboan. Bitartean, hiru aldundiek partekatzen duten helikopteroak Euskadin jarraituko du.
Asteartean, Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak jakinarazi du Espainiako Gobernuak baliabide material eta giza baliabide gehiago eskatu dituela estatuko hainbat lekutan piztutako suteak itzaltzeko. Bilboko, Gasteizko eta Donostiako udalek langileak eta baliabide materialak bidaltzea erabaki dute, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, berriz, baliabide materialak jarriko ditu.
Zupiriak gogorarazi du Bizkaiak suhiltzaile eta Basalaneko baso-espezialisten talde bat bidali duela larrialdiaren hasieratik, Espainiako Gobernuaren eta autonomia-erkidegoen arteko etengabeko koordinazioari esker.
Arabaren kasuan, Aldundiak bere langileak lurraldean geratzea erabaki du, tenperatura altuak izango direlako eta sute-arrisku handia dagoelako. Horrexegatik, hiru aldundiek partekatzen duten itzaltze-helikopteroa Euskadin geratuko da, "behar izanez gero lanean jarri ahal izateko", adierazi du sailburuak.
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak ildo beretik hitz egin du, eta azaldu du aldundiak "egoerak ahalbidetzen duenean" bidaliko dituela agente horiek.
Gainera, aipatu du, Heredian eta Galarretan piztutako suteez gain, azken egunetan Bastidan, Armiñonen, Kanpezun eta Dulantzin ere suteak izan direla, eta suhiltzaileek guztiak itzali dituztela.
Prebentzio-lanak
Gonzalezek onartu du klima-aldaketak eta landa-ingurunearen despopulazioak, besteak beste, zaildu egiten dutela horrelako larrialdiak kudeatzea. Hala ere, adierazi du Arabako prebentzio-eredua desberdina dela beste lurraldeen aldean, "mendi gehienak kontzejuen titulartasun publikokoak baitira, eta, Aldundiarekin lankidetzan, horiek mantentzeaz arduratzen baitira", azaldu du.
Horregatik, goraipatu egin du TRAGSA enpresak egiten duen lana, mendiak garbitzen jarduten du irailetik maiatzera arte, eta udan, suteak itzaltzen. Hori dela eta, aldundiak urtebetez luzatu du enpresarekin duen kontratua, lan horiek egiten jarrai dezan.
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