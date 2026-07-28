INCENDIOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Diputación de Álava no enviará bomberos a Madrid debido al riesgo de incendios en su territorio

El Gobierno de España ha solicitado este lunes más recursos para combatir los incendios, y los ayuntamientos de las tres capitales vascas, junto con la Diputación de Gipuzkoa, reforzarán el dispositivo ya desplegado por Bizkaia en Madrid. Mientras, el helicóptero compartido por las tres diputaciones permanecerá en Euskadi.
(Foto de ARCHIVO) Zona del incendio originado por la recogida de unos árboles talados encima de la carretera variante de Eibar entre la zona de Asua Erreka y las chabolas existentes junto a la vía del tren en Azitain, en Eibar, Guipúzcoa, Euskadi (España), a 16 de septiembre de 2020. La carretera ha quedado cerrada y el incendio se expande hacia el núcleo urbano de la localidad. Ion Alcoba / Europa Press 16 SEPTIEMBRE 2020;EIBAR;GUIPUZCOA;PAIS VASCO;INCENDIO 16/9/2020
Incendio en Eibar en una imagen de archivo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Arabako Foru Aldundiak ez du suhiltzailerik bidaliko Madrilera, bere lurraldeko sute-arriskua dela eta
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha informado este martes de que el Gobierno central ha solicitado nuevos medios materiales y humanos para apoyar las labores de extinción de los incendios que afectan a distintos puntos de España. Los ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián han acordado enviar personal y medios a Madrid, mientras que la Diputación de Gipuzkoa aportará recursos materiales.

Zupiria ha recordado que Bizkaia ya desplazó desde el inicio de la emergencia un grupo de bomberos y especialistas forestales de Basalan, en el marco de la coordinación permanente entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

En el caso de Álava, la Diputación ha decidido mantener sus efectivos en el territorio ante la previsión de altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios. Por el mismo motivo, el helicóptero de extinción que comparten las tres diputaciones permanecerá en Euskadi, “preparado para intervenir si fuera necesario”, ha señalado el consejero.

El diputado general de Álava, Ramiro González, se ha expresado en la misma línea y ha explicado que la diputación enviará esos efectivos "en cuanto las circunstancias lo permitan".

Además, ha señalado que, aparte de los incendios de Heredia y Galarreta, en los últimos días se han producido conatos en Labastida, Armiñón, Campezo y Alegría-Dulantzi, que han sido sofocados por los servicios de bomberos.

Labores de prevención

González ha reconocido que factores como el cambio climático y el despoblamiento del medio rural dificultan la gestión de este tipo de emergencias. Aun así, señala que el modelo de prevención de Álava es diferente al de otros territorios “ya que la mayor parte de los montes son de titularidad pública de los concejos, que, en colaboración con la Diputación, se encargan de su mantenimiento”, explica.

Por eso, pone en valor la labor de la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA), que desarrolla labores de limpieza del monte entre septiembre y mayo, y durante el verano colabora en la extinción de incendios. Así, la diputación ha prorrogado un año más el contrato con la empresa para que siga realizando estas labores.

Incendios Ayuntamiento San Sebastián Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de Vitoria Diputación Foral de Álava Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez: "¿Qué más tiene que pasar para establecer un pacto contra la emergencia climática?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy de que la "emergencia climática mata" por lo que ha reiterado su oferta de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y al "negacionismo". Sánchez ha recordado que en lo que va de año 2026, los incendios han arrasado 170.000 hectáreas en España, una superficie seis veces superior a la del ejercicio anterior. También ha señalado que los incendios han dejado ya una decena de víctimas mortales cuando todavía quedan por delante agosto y septiembre, dos de los meses de mayor riesgo.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Diputación de Álava pone en servicio la variante de Manzanos y cierra al tráfico el paso a nivel de la localidad

El diputado general, Ramiro González, y el diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, han inaugurado este lunes la nueva variante de Manzanos. El proyecto ha contado con una inversión de 3,8 millones de euros y, gracias a él, se ha cerrado al tráfico de vehículos el paso a nivel ferroviario que atraviesa esta localidad de la Cuadrilla de Añana.
Cargar más
Publicidad
X