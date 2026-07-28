La Diputación de Álava no enviará bomberos a Madrid debido al riesgo de incendios en su territorio

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha informado este martes de que el Gobierno central ha solicitado nuevos medios materiales y humanos para apoyar las labores de extinción de los incendios que afectan a distintos puntos de España. Los ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián han acordado enviar personal y medios a Madrid, mientras que la Diputación de Gipuzkoa aportará recursos materiales.

Zupiria ha recordado que Bizkaia ya desplazó desde el inicio de la emergencia un grupo de bomberos y especialistas forestales de Basalan, en el marco de la coordinación permanente entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

En el caso de Álava, la Diputación ha decidido mantener sus efectivos en el territorio ante la previsión de altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios. Por el mismo motivo, el helicóptero de extinción que comparten las tres diputaciones permanecerá en Euskadi, “preparado para intervenir si fuera necesario”, ha señalado el consejero.

El diputado general de Álava, Ramiro González, se ha expresado en la misma línea y ha explicado que la diputación enviará esos efectivos "en cuanto las circunstancias lo permitan".

Además, ha señalado que, aparte de los incendios de Heredia y Galarreta, en los últimos días se han producido conatos en Labastida, Armiñón, Campezo y Alegría-Dulantzi, que han sido sofocados por los servicios de bomberos.

Labores de prevención

González ha reconocido que factores como el cambio climático y el despoblamiento del medio rural dificultan la gestión de este tipo de emergencias. Aun así, señala que el modelo de prevención de Álava es diferente al de otros territorios “ya que la mayor parte de los montes son de titularidad pública de los concejos, que, en colaboración con la Diputación, se encargan de su mantenimiento”, explica.

Por eso, pone en valor la labor de la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA), que desarrolla labores de limpieza del monte entre septiembre y mayo, y durante el verano colabora en la extinción de incendios. Así, la diputación ha prorrogado un año más el contrato con la empresa para que siga realizando estas labores.