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Dos detenidos en Bilbao acusados de agredir a un joven con la camiseta de España en la final del Mundial

A los arrestados se les imputa delitos de odio, lesiones y desórdenes públicos. La Policía Nacional no descarta más detenciones.
BILBAO (PAÍS VASCO), 19/07/2026.- Aficionados siguen la retransmisión de la final del Mundial 2026 entre las selecciones nacionales de España y Argentina este domingo, en Bilbao. EFE/ Luis Tejido
Imagen de La Casilla en Bilbao donde pudo verse el partido de la final del Mundial. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bi lagun atxilotu dituzte Bilbon gazte bati Espainiako kamiseta jantzita jotzeagatik
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EITB

Última actualización

Agentes adscritos a la Comisaría General de Información destinados en Bilbao detuvieron este pasado lunes en Bilbao a dos varones, ambos de 29 años, como presuntos autores de delito de odio, además de delitos de desórdenes públicos y lesiones a un joven durante la final del Mundial de Fútbol que el pasado 19 de julio enfrentó a las selecciones de España y Argentina.
  
Según ha informado el Ministerio del Interior, los hechos se remontan al pasado 19 de julio cuando se celebró la final del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Argentina, y que en Bilbao se televisó a través una pantalla en el Parque de Doña Casilda, lugar al que se acercaron numerosos aficionados con el fin de celebrarlo al aire libre.
  
Simultáneamente a la celebración del encuentro, ha indicado el Ministerio, "diversos colectivos vinculados a la izquierda abertzale y dentro de la iniciativa puesta en marcha por el colectivo '7baietz' convocaron una manifestación en contra de la selección española, la cual partió desde la Plaza de La Casilla y finalizaba en las inmediaciones del parque".

¿Cómo se produjeron el ataque y la posterior intervención policial en Plaza de Campuzano?

La movilización, integrada por unas 350 personas, recorrió la distancia entre los citados puntos "profiriendo a su paso insultos a personas que vestían una camiseta" de La Roja, ha indicado Interior, para añadir que el conflicto se agravó a la altura de la Plaza de Campuzano, donde se llegaron a producir numerosas agresiones y daños en el mobiliario urbano y en el de los establecimientos de hostelería aledaños, "como se ha podido comprobar a través de los medios de comunicación y las redes sociales".
  
Justo en este punto, un joven que se encontraba esperando al comienzo del encuentro sentado en una de las terrazas "sufrió por parte de un grupo de los radicales una agresión de manera sorpresiva", ha relatado el Ministerio.
  
Después de recibir el primer golpe, cayó al suelo donde recibió patadas y más golpes por parte de varios de los manifestantes antes de escapar y refugiarse dentro de un banco mientras sus acompañantes, tres chicas, trataban de evitar que continuase la agresión.

La protesta acabó con cargas de la Ertzaintza

En ese momento, la Ertzaintza cargó sobre los manifestantes, logrando disolver el tumulto formado en la citada plaza y favoreciendo así que el joven agredido pudiese ponerse a salvo con la ayuda de sus acompañantes.
  
Después de desplazarse a un centro de salud y recibir la oportuna asistencia médica, el joven agredido acudió a dependencias de la Policía Nacional donde interpuso la oportuna denuncia narrando los hechos acaecidos.
  
Una vez es recibida la denuncia, efectivos adscritos a la Comisaría General de Información en Bilbao, y tras realizar las oportunas indagaciones y gestiones de investigación, lograron identificar a los presuntos autores de estos hechos, localizándoles y deteniéndoles como presuntos autores de Delito de Odio, además de Desórdenes Públicos y de Lesiones.
  
Los detenidos, una vez finalicen las diligencias policiales, serán puestos a lo largo de este martes a disposición judicial. La Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.

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