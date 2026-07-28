Agentes adscritos a la Comisaría General de Información destinados en Bilbao detuvieron este pasado lunes en Bilbao a dos varones, ambos de 29 años, como presuntos autores de delito de odio, además de delitos de desórdenes públicos y lesiones a un joven durante la final del Mundial de Fútbol que el pasado 19 de julio enfrentó a las selecciones de España y Argentina.



Según ha informado el Ministerio del Interior, los hechos se remontan al pasado 19 de julio cuando se celebró la final del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Argentina, y que en Bilbao se televisó a través una pantalla en el Parque de Doña Casilda, lugar al que se acercaron numerosos aficionados con el fin de celebrarlo al aire libre.



Simultáneamente a la celebración del encuentro, ha indicado el Ministerio, "diversos colectivos vinculados a la izquierda abertzale y dentro de la iniciativa puesta en marcha por el colectivo '7baietz' convocaron una manifestación en contra de la selección española, la cual partió desde la Plaza de La Casilla y finalizaba en las inmediaciones del parque".