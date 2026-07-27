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El PNV reivindica su legado histórico frente a quienes "ahora quieren ponerse la medalla"

En un acto celebrado en Bilbao con motivo del 131 aniversario de la fundación del partido, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha destacado que "no se apropia en un titular lo que se ha despreciado durante décadas", en alusión a EH Bildu.
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El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban, interviene durante la ofrenda floral ante la estatua del fundador del PNV, Sabino Arana, en los Jardines de Albia, a 27 de julio de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Con esta ofrenda floral el PNV conmemora el 131 aniversario de su fundación. H.Bilbao / Europa Press 27/7/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAJren "legatua" bere egin nahi dutenei mezua, Estebanek: "Ez da oinordetzan hartzen, defendatu nahi izan ez zena"
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EITB

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El PNV ha censurado a aquellos que buscan "reescribir la historia" mientras acusan a los jeltzales de ser "demasiados moderados y del sistema". "Nuestra trayectoria es tan sólida que ahora hay quien se quiere poner la medalla de gente a la que hasta hace dos días denostaba o combatía (...)  Abrazan al lehendakari Agirre como uno de lo suyos... acabarán citando a Juan de Ajuriaguerra y a Xabier Arzallus como si siempre los hubieran defendido", ha afirmado el presidente de los jeltzales, Aitor Esteban, en alusión a EH Bildu, sin citarlo expresamente. 

El dirigente del PNV ha tomado parte en un acto en Bilbao, con motivo de la celebración del 131 aniversario de la fundación del partido, que ha incluido la tradicional ofrenda floral ante la estatua de Sabino Arana y un aurresku de honor. Ante la presencia de los líderes territoriales de la formación, así como del lehendakari, Imanol Pradales, y los consejeros jeltzales en el Gobierno Vasco, Esteban ha precisado que "ese legado es del PNV" y "de nadie más".

Reproche al PSE-EE

Por otro lado, ha reprochado a su socio de gobierno PSE-EE que vincule al PNV con el sintagma "prioridad nacional" cuando el PNV "nunca lo ha utilizado". "Nunca hemos hablado de prioridades sino de construcción nacional y social. Nunca ha sido lo uno o lo otro; siempre ha sido lo uno para lo otro. Para nosotros construir nación siempre ha sido construir bienestar", ha añadido.

Esteban ha sostenido que la formación nacionalista no nació para administrar el pasado, sino para construir un futuro en el que Euskadi tenga "más autogobierno, más soberanía, más voz en Europa y capacidad de decidir".

Mensaje al Gobierno español

Tras valorar que, "tras picar piedra", se han podido cumplir más de tres cuartas partes del acuerdo de investidura firmado con los socialistas en 2023, ha advertido, no obstante, que el PNV tiene "motivos para exigir", ya que el Estatuto lleva demasiados años sin completarse.

"Hay competencias que siguen sin transferirse y acuerdos firmados que se quedan en papel mojado y no hemos venido aquí a conformarnos con las tres cuartas partes. Lo que es nuestro lo queremos y no vamos a parar hasta conseguirlo", ha avisado.

 

 

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