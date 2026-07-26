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Pradales llama a "seguir la estela" del Lehendakari Aguirre y sus valores

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GETXO (ESPAÑA), 26/07/2026.- El lehendakari Imanol Pradales hace declaraciones a los medios con motivo de la XLVIII Bandera de Getxo- XXII Homenaje al lehendakari Agirre, este domingo en Getxo (Bizkaia). EFE/Javier Zorrilla
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El Lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a "seguir la estela" del lehendakari José Antonio Aguirre, que "lo dio todo para marcar el rumbo del pueblo vasco en momentos muy complicados", y ha reivindicado sus valores de "esfuerzo, humildad y trabajo en equipo" que dejó como "magnífico ejemplo" al frente del primer Gobierno vasco.

Imanol Pradales Gobierno Vasco Jose Antonio Agirre Política

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