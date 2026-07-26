Pradales llama a "seguir la estela" del Lehendakari Aguirre y sus valores

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha trasladado este viernes a UPN, quien le ha llamado a comparecer en el Parlamento sobre el último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, que "cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada" sobre ella. "La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos, porque no hay nada", ha subrayado.