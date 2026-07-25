Pradales pide alejar el euskera del conflicto: "El idioma nos necesita a todos"
El Lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado este sábado un llamamiento a todos los vascos para impulsar unidos el euskera, y ha lamentado que las noticias y polémicas en torno a esta lengua durante los últimos meses "hayan desviado completamente el foco que apunta hacia el futuro. Han relegado nuestra lengua al terreno del conflicto, y eso no es nada positivo".
Así lo asegura en un escrito publicado en su cuenta de la red social LinkedIn este sábado, en el que se muestra convencido de que los avances no vendrán de "la imposición", por lo que apela a "fomentar el apego emocional positivo" a la lengua vasca y a "ligarla con la libertad, la convivencia, la creatividad y las nuevas oportunidades".
En el artículo, titulado 'Lubakiak gainditu, arnasa hartzeko' (Superar las trincheras para coger aliento), Pradales se dirige a toda la sociedad vasca y asegura que “queremos alentar el orgullo compartido de un pueblo que cuida su lengua, y eso nos interpela a todos, seamos euskaldunes o no".
El lehendakari hace referencia también al castellano y al hecho de que hay quienes siguen afirmando que “el euskera se impone a costa del español —sí, a costa de un idioma que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial—”, señala. “Otros denuncian ataques contra el euskera desde todos los frentes, levantando trincheras y señalando enemigos constantemente”, mientras que también alude a quienes “siguen sembrando la división”.
Reflexión y debate
Ante estas controversias, Pradales asegura que el gran perdedor es el euskera, y aboga por "fomentar la reflexión y el debate". En la actualidad, "somos más de un millón de personas las que hablamos euskera. Sin embargo, más allá del mero dominio del idioma, el principal desafío para el euskera hoy radica en su uso real y en saber responder a cambios sociales profundos y rápidos”, reflexiona.
"Necesitamos —entre otras cosas— que los vascoparlantes utilicen el idioma entre sí y que este tenga una mayor presencia en nuevos espacios", reclama el lehendakari, que asume que el reto de hacer avanzar el euskera "no puede superarse únicamente mediante políticas lingüísticas o programas institucionales”, sino que requiere “un esfuerzo colectivo".
En ese contexto, el lehendakari alude a la iniciativa ‘Jauzia gara’, que promoverá un espacio de diálogo y cooperación para impulsar el nuevo empuje que necesita el euskera. “Será una plaza que el Gobierno Vasco abrirá a todos los ciudadanos y colectivos”.
Así, Pradales apuesta por vincular el euskera a “valores positivos, logrando que el euskera llene no solo los estadios, sino también los patios escolares, las conversaciones en los bares y las plazas de los pueblos. Porque el euskera es un tesoro, y todos debemos protegerlo y promoverlo", concluye.
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