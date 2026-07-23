EH Bildu pide explicaciones a Zupiria sobre la "violencia policial" en fiestas del Carmen
EH Bildu ha pedido que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, de explicaciones en el Parlamento Vasco sobre el episodio de "violencia policial" ocurrido el pasado domingo en las fiestas del Carmen en Donostia-San Sebastián en el que, según ha indicado la formación soberanista, cuatro personas resultaron heridas.
Según informó el Departamento de Seguridad el pasado lunes, ese día un grupo de personas estaba amedrentando a seguidores de España que vestían la camiseta de la selección tras su victoria en el Mundial de fútbol, en la zona de 'Portaletas' próxima al puerto, en la Parte Vieja, y que en algunos momentos se vieron "rodeadas y amenazadas".
Ante esta situación, la Ertzaintza intervino e identificó a 7 personas y uno de los participantes en la agresión, un hombre de 28 años, fue detenido por atentado a agentes de la autoridad.
Tras estos sucesos, la Comisión de Fiestas del Carmen de San Sebastián denunció la "actitud agresiva" de la Ertzaintza contra algunas personas que durante estos incidentes se encontraban en el recinto festivo, en un contexto ajeno a ellos, y que habrían sido golpeados por los policías mientras intentaban rebajar el ambiente suscitado.
"A golpes y con actitud violenta"
El parlamentario de EH Bildu Gorka Ortíz de Guinea ha señalado este jueves en un comunicado que Zupiria debe concretar si "fue proporcional que los agentes entraran a golpes y con una actitud violenta en el recinto festivo sin atender a las indicaciones de personas responsables de la seguridad de ese espacio y provocando que cuatro personas tuvieran que ser atendidas en Urgencias debido a los golpes propinados por la Ertzaintza".
Ortiz de Guinea pide al consejero de Interior que explique "por qué entraron los agentes en el espacio de las 'txosnas' y por qué emplearon ese nivel de violencia", a pesar de que miembros de la comisión de fiestas intentaron calmar la situación.
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