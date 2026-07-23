EH Bildu ha pedido que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, de explicaciones en el Parlamento Vasco sobre el episodio de "violencia policial" ocurrido el pasado domingo en las fiestas del Carmen en Donostia-San Sebastián en el que, según ha indicado la formación soberanista, cuatro personas resultaron heridas.

Según informó el Departamento de Seguridad el pasado lunes, ese día un grupo de personas estaba amedrentando a seguidores de España que vestían la camiseta de la selección tras su victoria en el Mundial de fútbol, en la zona de 'Portaletas' próxima al puerto, en la Parte Vieja, y que en algunos momentos se vieron "rodeadas y amenazadas".



Ante esta situación, la Ertzaintza intervino e identificó a 7 personas y uno de los participantes en la agresión, un hombre de 28 años, fue detenido por atentado a agentes de la autoridad.



Tras estos sucesos, la Comisión de Fiestas del Carmen de San Sebastián denunció la "actitud agresiva" de la Ertzaintza contra algunas personas que durante estos incidentes se encontraban en el recinto festivo, en un contexto ajeno a ellos, y que habrían sido golpeados por los policías mientras intentaban rebajar el ambiente suscitado.