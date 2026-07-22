Puigdemont, Comín y Puig denuncian a España ante la Comisión Europea por no aplicar la ley de amnistía
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig han presentado una denuncia contra España ante la Comisión Europea por "incumplimiento" del derecho europeo, ante la negativa del Tribunal de Cuentas a aplicar de entrada la ley de amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El escrito elaborado por el abogado de Puigdemont, Comín y Puig, Gonzalo Boye, responde a una providencia emitida el pasado lunes por el Tribunal de Cuentas, en la que preguntó a acusaciones y defensas si cabe la "posibilidad" de no amnistiar a la treintena de ex altos cargos del Govern encausados por los gastos del procés, si se utilizaron fondos de la Unión Europea para sufragarlos.
En su "denuncia" contra España por "incumplimiento del derecho de la Unión Europea", fechada este martes y dirigida a la secretaría general de la Comisión Europea, Boye pide abrir contra España "el procedimiento de infracción previsto" en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el "incumplimiento", por parte del Tribunal de Cuentas, de la sentencia del TJUE que avala la amnistía.
La postura del Tribunal de Cuentas, según la denuncia, contraviene el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, sobre la cooperación leal, así como el artículo 19 del mismo tratado y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales.
El texto de la defensa de Puigdemont, Comín y Puig, dice que el "efecto combinado" de la providencia del Tribunal de Cuentas es la "inaplicación de la sentencia" del TJUE, ya que se suspende 'sine die' el plazo perentorio de dos meses" de la ley de amnistía y se mantienen, entretanto, "medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros".
Por ello, la defensa pide a la Comisión Europea que remita "a España la correspondiente carta de emplazamiento con carácter urgente".
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