Berriozabal (PNV): "No quiero a mi lado a quien utilice la violencia para reivindicar la Euskal Selekzioa"

La presidenta del Araba Buru Batzar, Jone Berriozabal, ha acudido al programa Faktoria de Euskadi Irratia y ha condenado los incidentes ocurridos en torno a la final del Mundial de fútbol. Según ha indicado, los ataques a seguidores de la selección española no se deben mezclar con la demanda de la oficialidad de las selecciones vascas. "No quiero a mi lado a quien utilice la violencia para reivindicar la Euskal Selekzioa", ha manifestado.