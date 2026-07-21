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Berriozabal (PNV): "No quiero a mi lado a quien utilice la violencia para reivindicar la Euskal Selekzioa"

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18:00 - 20:00
Jone Berriozabal, en Euskadi Irratia.
Euskaraz irakurri: Berriozabal (EAJ): “Ez dut nahi nire ondoan Euskal Selekzioaren aldarrikapenerako indarkeria erabiltzen duenik”
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EITB

Última actualización

La presidenta del Araba Buru Batzar, Jone Berriozabal, ha acudido al programa Faktoria de Euskadi Irratia y ha condenado los incidentes ocurridos en torno a la final del Mundial de fútbol. Según ha indicado, los ataques a seguidores de la selección española no se deben mezclar con la demanda de la oficialidad de las selecciones vascas. "No quiero a mi lado a quien utilice la violencia para reivindicar la Euskal Selekzioa", ha manifestado.

EAJ-PNV Política Araba-Álava

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