Todos los sindicatos, salvo el Sindicato Médico de Euskadi (SME) se han levantado este lunes de la Mesa Sectorial de Osakidetza como muestra de rechazo a la propuesta de acuerdo para el colectivo médico que ha llevado a este foro el Departamento Vasco de Salud.

Osakidetza ha presentado hoy en la Mesa Sectorial de Sanidad una propuesta de acuerdo para el colectivo médico que contempla un nuevo modelo de guardias, con "mejoras" en los descansos y un incremento salarial de hasta 300 euros mensuales.

Se trata de un documento elaborado en reuniones bilaterales entre el Sindicato Médico de Euskadi (SME) con la Administración, que busca "mejorar" las condiciones laborales del personal facultativo.

Fuentes sindicales han confirmado que todas las centrales presentes, salvo el SME, han optado por levantarse de la mesa para mostrar su rechazo a estrategia negociadora del departamento dirigido por Alberto Martínez.

Más allá de no estar de acuerdo en el contenido mismo del texto, que según los sindicatos no responde a sus peticiones ni soluciona los problemas existente en el sector, han denunciado la forma en la que se ha negociado, en reuniones bilaterales y "fuera de la negociación colectiva".

Satse denuncia la jerarquización de condiciones

El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que la propuesta se haya 'cocinado' al margen de la negociación legítima y subraya que el Departamento "ignora las nacesidades del resto del personal".

El sindicato ha reprochado a Martínez que "mientras habla de buscar consensos en el conflicto del Estatuto Marco, negocia únicamente con el sindicato que solo representa al 10,48 % del personal de osakidetza y a menos de un tercio del colectivo médico".

Ha lamentado que Osakidetza no da respuesta a demandas "fundamentales" para todos los colectivos profesionales, mientras que sí lo hace a las de los facultativos "fruto de las presiones y del secuestro del sistema sanitario provocado por la huelga médica".

Ha dejado claro que no va a permitir "privilegios de un único colectivo, ni jerarquizar las condiciones laborales" y ha insistido en su disposición a negociar en la Mesa Sectorial "respetando las mayorías y el derecho fundamental de la negociación colectiva".

ELA: "La medida supone trabajar menos guardias, no trabajar menos"

El sindicato ELA ha denunciado que el acuerdo alcanzado entre Osakidetza y el SEM no soluciona los graves problemas que soporta el personal facultativo y les empuja a realizar horas extraordinarias.

Según la central, "el acuerdo contempla más descansos para el personal que realiza guardias, pero, al no prever un incremento de efectivos, esas ausencias deberán cubrirse mediante hora extraordinaria". Asegura ELA que "la medida supone trabajar menos guardias, pero no trabajar menos", y destaca que quedan fuera del acuerdo colectivos que no realizan guardias, como el personal de Atención Primaria.

El sindicato denuncia que la estrategia de Salud y el SME sea la de "ofrecer mejoras salariales a cambio de mayor disponilidad", algo que responde a pretender "comprar el silencio" del personal facultativo "sin resolver las condiciones laborales que afectan a la calidad de la atención sanitaria".

Por todo ello, ELA ha reiterado su llamamamiento al resto de sindicatos para convocar una huelga indefinida en otoño, "con el objetivoi de negociar un nuevo acuerdo regulador que mejore las condiciones laborales de todas las categorías profecionales de Osakidetza.

(estamos trabajando para ampliar la información)