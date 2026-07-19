El Gobierno Vasco podría participar en la compra de Vicinay

El Gobierno Vasco podría llevar a cabo una nueva operación dentro de su estrategia para afianzar el arraigo y el crecimiento de empresas clave vascas. En este caso, el Ejecutivo estudiaría participar en el rescate de la histórica fabricante de cadenas de uso marítimo Vicinay, con sede en Sestao, Bizkaia.

El Gobierno Vasco compartiría la operación con el fondo Ekarpen —participado por el propio Ejecutivo autonómico, Kutxabank, Mondragón Inversiones y las tres diputaciones forales—, así como con inversores particulares.

Según ha podido saber EITB, el Gobierno Vasco mantiene contactos para tratar de cerrar la operación, aunque esta no está confirmada todavía.