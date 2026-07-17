Salud y el sindicato médico alcanzan un acuerdo para reformar las guardias en Osakidetza

El Departamento de Salud llevará el lunes a la mesa sectorial un acuerdo que plantea un nuevo modelo de guardias para el personal médico. La propuesta incluye mejoras en los descansos, un incremento progresivo de la remuneración de las guardias y un mayor reconocimiento profesional. Aunque el Sindicato Médico de Euskadi considera que no responde a todas sus reivindicaciones, valora el acuerdo de forma positiva y cree que contribuirá a rebajar la tensión en el conflicto. El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha asegurado que se crearán "grupos de trabajo para valorar este cambio de modelo".