El gasto de las familias de la CAV crece un 7 % liderado por el incremento en transporte y salud
Según EUSTAT, el gasto medio por familia fue en 2025 de 38 800 euros, un montante en el que la vivienda sigue acaparando más del tercio (34,5 %) del gasto de los hogares de la CAV.
El gasto medio de las familias vascas en 2025 se incrementó un 6,9 % con un total de 38 835 euros por hogar, según la encuesta de gasto familiar elaborado por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, correspondiente a 2025 y publicada este miércoles.
En términos absolutos, el gasto total en consumo de los hogares de la CAV en el año 2025 alcanzó los 37 010 millones de euros, lo que supone un 7,9 % más que en 2024.
La vivienda (incluidos agua, electricidad, gas y otros combustibles) acaparó en 2025 el 34,5 % del total (13 410 euros por familia), seguido de la alimentación y bebidas no alcohólicas, que se llevan en conjunto el 15 % del gasto, los hoteles, cafés y restaurantes que suponen el 11,5 % del gasto y el transporte, con el 10,8 % del gasto.
Precisamente el grupo de gasto que más incremento ha experimentado es el del transporte, en el que cada hogar en la CAV gastó en 2025 4196 euros, un 29,1 % más que el año anterior. Además, cada hogar destinó 1521 euros a la salud (18,4 % más) y 654 euros a la enseñanza (15,2 % más).
Entre los grupos en los que el gasto ha subido en menor medida se encuentra el de infomación y comunicaciones (+1,1 %), el de ocio y espectáculos (1,9 %), y el de vivienda, que pese a suponer el grupo de mayor gasto, el peso que representa disminuyó en 1,3 puntos porcentuales.
Por territorios, los hogares de Gipuzkoa presentaron el gasto más elevado con 40 917 euros y un incremento del 11,3 %. En Bizkaia fue de 38 480 euros (+4,8 %) y en Álava de 35 970 (+5,7 %).
Con estas cifras, el gasto medio por persona aumentó un 7,3 % con 16 642 euros, frente a los 14 066 euros de la media en el Estado español, donde creció un 3,2 %.
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