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Jornada de huelga en los supermercados de Hego Euskal Herria, convocada por ELA y LAB

Las centrales denuncian que la patronal y las grandes cadenas buscan vaciar de contenido los convenios provinciales propios e imponer un marco estatal más precario.
(Foto de ARCHIVO) Supermercado. EUROPA PRESS 28/7/2025
Imagen de recurso de un supermercado. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Greba eguna Hego Euskal Herriko supermerkatuetan, ELAk eta LABek deituta
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EITB

Última actualización

ELA y LAB han convocado una jornada de huelga en el sector del comercio de alimentación para este miércoles. Los sindicatos buscan con este paro frenar el intento de la patronal ASEDAS y de grandes cadenas —como Mercadona, Lidl, Dia o el Grupo Uvesco— de imponer un marco de negociación estatal.

Según denuncian estas centrales, la medida pretende vaciar de contenido los convenios provinciales propios y precarizar las condiciones laborales. 

Denuncian un punto de inflexión

La movilización coincidirá con una nueva reunión de la mesa negociadora, donde las patronales impulsan un convenio estatal que, según señalan los convocantes, pone en "riesgo los acuerdos y las mejoras logradas en Euskal Herria".

Ambos sindicatos consideran "determinante" la cita de ese día, ya que podría suponer un "punto de inflexión para el futuro de la negociación colectiva". En la actualidad, según subrayan, las condiciones laborales del comercio de alimentación en Hego Euskal Herria están reguladas mediante convenios provinciales en los cuatro territorios. 

Acuerdos de empresa estatales

La patronal ASEDAS, a través de grandes empresas del sector como Mercadona, Lidl, Dia o el Grupo Uvesco, impulsa una negociación para que estas condiciones pasen a regirse por acuerdos de empresa de ámbito estatal, según denuncian los sindicatos.

Ante esta situación, ELA y LAB han denunciado que la iniciativa constituye un nuevo intento de estatalizar las relaciones laborales, vaciando de contenido los convenios propios y debilitando la capacidad de negociación de las plantillas en Euskal Herria.

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