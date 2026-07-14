Planta en Trapagaran
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La administración concursal confirma que se han presentado diez potenciales interesados en hacer oferta por Tubos Reunidos

El administrador concursal les ha trasladado que la planta de Trapagaran tiene "relativamente asegurada la producción hasta noviembre".
BILBAO, 14/04/2026.- Numerosos trabajadores de Tubos Reunidos se han manifestado este martes en Bilbao contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 285 trabajadores de sus plantas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia). EFE/ Miguel Toña
Protesta de los trabajadores de Tubos Reunidos. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Hamar enpresek Tubos Reunidosi buruzko informazioa eskatu dute, konkurtso-administratzaileak jakinarazi duenez
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Agencias | EITB

Última actualización

La administración concursal de Tubos Reunidos ha informado de que se han presentado en torno a una decena de potenciales interesados en hacer alguna oferta por la empresa. Así se lo ha comunicado al comité de empresa de la planta en Trapagaran, sin especificar si el interés es por su actividad o por toda la unidad productiva.

Según han confirmado las fuentes sindicales consultadas, el administrador concursal les ha trasladado que la planta de Trapagaran tiene "relativamente asegurada la producción hasta noviembre".

Hasta septiembre

Respecto a la identidad de los alrededor de diez ofertantes, debido a las características de confidencialidad del proceso, las fuentes han señalado que no se ha especificado ningún dato. De hecho, "temen" que los nombres no les sean desvelados hasta septiembre.

En todo caso, según han indicado, la presencia de esos ofertantes no les ha sorprendido porque era algo de lo que "eran conscientes" por el ruido generado. En todo caso, han indicado que mientras tanto "las plantillas seguirán pendientes de un hilo".

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