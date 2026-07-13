CERO EMISIONES
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Euskadi crea un nuevo sector industrial de embarcaciones náuticas 100 % eléctricas y descarbonizadas

Basado en tecnologías avanzadas de electrificación naval, introduce nuevas capacidades tecnológicas y productivas al sector naval y náutico y posiciona a Euskadi como líder industrial en la descarbonización de embarcaciones náuticas.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, a bordo de la embarcación eléctrica Lasai

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, a bordo de la embarcación eléctrica Lasai. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Ontzi nautiko eletriko eta deskarbonizatuak sortzeko industria-sektorea izango du Euskadik
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EITB

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El Gobierno Vasco desarrollará durante los próximo tres años embarcaciones náuticas 100 % eléctricas y descarbonizadas, situando a Euskadi como referente europeo en movilidad marítima sostenible. Con una inversión de 36 millones de euros y basado en tecnologías avanzadas de electrificación naval, introducirá nuevas capacidades tecnológicas y productivas al sector naval y náutico y creará 71 puestos de trabajo directos y 120 indirectos, hasta alcanzar un total de 191 nuevos empleos.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha presentado esta mañana en el Club Marítimo del Abra de Getxo, el Proyecto Transformador “Zero Emissions Marine Boat”, el sexto proyecto de base industrial surgido en el marco del Plan de Industria Euskadi-2030.

Jauregi ha destacado que con este proyecto “Euskadi crea un nuevo sector industrial de embarcaciones náuticas eléctricas líder en Europa". El consejero ha subrayado que "este Proyecto Transformador es un ejemplo claro de que la descarbonización abre oportunidades para crear nuevo tejido industrial. Aunamos capacidades industriales y tecnológicas de Euskadi para desarrollar y producir una nueva generación de embarcaciones náuticas de cero emisiones”.

El proyecto estará liderado por LASAI, la firma vizcaína especializada en el diseño de embarcaciones eléctrico-solares, traccionará una nueva cadena de valor industrial integrada por 6 pymes vascas y contará con la colaboración del clúster Foro Marítimo Vasco. Además, involucrará a los principales agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con Tecnalia y CIC energiGUNE al frente.

En palabras del CEO de LASAI, Garikoitz Tellería, “estamos creando un nuevo segmento de mercado, el de las embarcaciones de recreo cero emisiones. Nos estamos enfrentando a un reto sin referentes que desembocará en embarcaciones eficientes y sostenibles. Además, las soluciones serán escalables a otras necesidades de movilidad marina como transporte de mercancías, pesqueros, servicios portuarios o transporte de pasajeros, con lo que tendrá un efecto multiplicador”.

El proyecto se desarrollará entre 2026 y 2028 y durante este periodo se abordarán el diseño tecnológico de las embarcaciones, el desarrollo de los sistemas energéticos y digitales, la fabricación de prototipos, y la realización de pruebas de mar. El proceso culminará con el lanzamiento comercial e internacional de una nueva generación de embarcaciones eléctricas diseñadas y fabricadas íntegramente en Euskadi

Energías renovables Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Economía

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