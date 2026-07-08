La coordinadora general del sindicato LAB, Garbiñe Aranburu, ha valorado positivamente el planteamiento de ELA, asegurando que todas las iniciativas que vengan a mejorar "serán bienvenidas". No obstante, ha advertido de que la negociación colectiva actual "necesita más euskera" y que, ante la ofensiva judicial y política, "hacen falta medidas de más calado".