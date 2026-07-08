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Aranburu (LAB) apuesta por "aunar fuerzas" y adoptar "medidas de más calado" ante la propuesta de ELA sobre la negociación en euskera

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18:00 - 20:00
Garbiñe Aranburu, coordinadora general del sindicato LAB
Euskaraz irakurri: Aranburuk (LAB) "indarrak batzearen" eta "neurri sakonagoak" hartzearen alde egin du, ELAk egindako proposamenaren aurrean
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EITB

Última actualización

La coordinadora general del sindicato LAB, Garbiñe Aranburu, ha valorado positivamente el planteamiento de ELA, asegurando que todas las iniciativas que vengan a mejorar "serán bienvenidas". No obstante, ha advertido de que la negociación colectiva actual "necesita más euskera" y que, ante la ofensiva judicial y política, "hacen falta medidas de más calado".

ELA anuncia que solo utilizará el euskera en la negociación de 27 convenios sectoriales
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