El Consejo de Relaciones Laborales destaca que "no tiene por qué ser un inconveniente" que las negociaciones sean en euskera
Emilia Málaga Pérez, presidenta del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), ha destacado que "no tenemos ninguna posibilidad de conocer cuál es la capacidad lingüistica de las personas que participan en las comisiones".
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Aranburu (LAB) apuesta por "aunar fuerzas" y adoptar "medidas de más calado" ante la propuesta de ELA sobre la negociación en euskera
La coordinadora general del sindicato LAB, Garbiñe Aranburu, ha valorado positivamente el planteamiento de ELA, asegurando que todas las iniciativas que vengan a mejorar "serán bienvenidas". No obstante, ha advertido de que la negociación colectiva actual "necesita más euskera" y que, ante la ofensiva judicial y política, "hacen falta medidas de más calado".
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El Consejo de Ministros también ha aprobado la senda de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) para el periodo 2027-2029, que junto al techo de gasto es una de las bases sobre la que se construirán los futuros presupuestos de 2027.
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