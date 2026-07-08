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El Consejo de Relaciones Laborales destaca que "no tiene por qué ser un inconveniente" que las negociaciones sean en euskera

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Euskaraz irakurri: Lan Harremanen Kontseiluak nabarmendu du negoziazioak euskaraz izateak "ez duela zertan eragozpen izan"
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Emilia Málaga Pérez, presidenta del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), ha destacado que "no tenemos ninguna posibilidad de conocer cuál es la capacidad lingüistica de las personas que participan en las comisiones". 

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