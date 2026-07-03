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Los trenes del servicio de Cercanías de Renfe llegarán a Hendaia en octubre

El Ministerio de Transportes español y el operador francés del sector ferroviario SNCF han firmado recientemente el acuerdo que permitirá extender la línea Brinkola-Irun hasta Hendaia.

estación Irun renfe cercanías
La estación de Renfe en Irun. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Renferen aldiriko trenak urrian iritsiko dira Hendaiara
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EITB

Última actualización

La línea Brinkola-Irun del servicio de Cercanías de Renfe llegará a Hendaia a partir de octubre, tras el acuerdo ratificado recientemente por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el operador francés del sector ferroviario SNCF. 

Según ha informado este viernes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Francia se ha comprometido a posponer las obras de retirada de las vías de ancho ibérico actualmente instaladas en Hendaia, clave para la ampliación del servicio de Cercanías de Renfe hasta esta estación. 

Será la primera vez que trenes de Cercanías de Renfe lleguen a Iparralde. Hasta ahora, solo los trenes de Euskotren llegan a Hendaia.

Renfe Transporte público Irún Hendaia Gipuzkoa Lapurdi Economía

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