Las diputaciones podrán sancionar a los VTC de otros territorios cuando incumplan la normativa
Las diputaciones forales de la CAV serán las instituciones encargadas de sancionar las infracciones cometidas por los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) cuya licencia se haya expedido en otro territorio, como pueden ser no hacer recorridos "exclusivamente" interurbanos o incumplir la precontratación de servicios.
La Autoridad del Transporte de Euskadi ha alumbrado en su reunión de este miércoles un protocolo para coordinar las inspecciones y sanciones a los VTC que parte del "principio de territorialidad". Así, cada diputación sancionará las infracciones cometidas en su territorio "independientemente de cuál sea la administración que haya otorgado la autorización".
Este protocolo busca "clarificar el régimen competencial" para sancionar "ante la realidad de VTC que operan en un territorio histórico distinto al territorio emisor de la autorización" —se han denunciado servicios en Gipuzkoa prestados por coches de Uber con licencia otorgada en Bizkaia— y así poder "actuar de manera sistemática, coordinada" y con seguridad jurídica.
El protocolo establece que cada entidad foral promoverá un calendario de inspecciones específicas para velar por el buen uso de las autorizaciones concedidas, según ha informado el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco en una nota.
Entre las posibles infracciones se encuentran incumplir las limitaciones del servicio de VTC, que tienen "autorización exclusivamente para realizar transporte interurbano" de viajeros, así como incumplir con la precontratación de servicios y no comunicar el servicio por vía electrónica.
Te puede interesar
Tubacex aplicará el ERTE a partir de 7 de julio, tras no haber acuerdo con el Comité
El ERTE afectará a 430 trabajadores. El sindicato ELA ha anunciado que comenzará a preparar el recurso a esta decisión y LAB estudia la situación con sus servicios jurídicos.
Jainaga y Tubacex muestran interés por hacer una oferta por Tubos Reunidos
El empresario bilbaíno y la empresa de Laudio han realizado el primer trámite del proceso, previo a presentar una oferta.
Convocan una huelga indefinida en las ITV de Bergara y Zarautz a partir del 13 de julio
Los sindicatos ELA y LAB han llamado al paro ante la situación de “bloqueo” en la negociación para la renovación del convenio.
El Gobierno Vasco eleva una décima el crecimiento del PIB vasco para 2027 y mantiene el de 2026
Se prevé un aumento del empleo, una recuperación gradual de la industria y una evolución positiva de los salarios, que indican que la economía vasca “mantiene una senda de crecimiento estable”.
Este jueves se abre el plazo de las ayudas a la infancia de 200 euros en Euskadi
La ayuda universal de 200 euros se amplía hasta los 4 años, la prestación se extiende a las familias de tutela y de acogida, y se equipara a los hogares monoparentales con las numerosas en el tramo de 100 euros al mes para menores de entre 4 y 7 años. Las ayudas no se renovarán de oficio y será obligatorio volver a solicitarlas.
La UE empieza a cobrar una tasa a los paquetes pequeños de hasta 150 euros comprados fuera del mercado europeo
Esta nueva tasa europea busca atajar la llegada de estos paquetes que entran al mercado europeo sobre todo desde China a través de plataformas en línea como Temu, Shein o AliExpress y que hasta ahora estaban exentos de aranceles.
El impuesto a la generación eléctrica se reducirá progresivamente y desaparecerá en 2028
Su desaparición comenzará con una reducción del 30 % para este tercer trimestre de 2026.
Abierto el plazo para presentar ofertas por Tubos Reunidos
Las ofertas deberán incluir un compromiso de mantenimiento de la actividad mínimo de 2 años.
LAB denuncia la muerte por un golpe de calor de un transportista de Andoain cuando trabajaba en Burgos
El sindicato recuerda que ante el calor extremo las empresas deben activar los protocolos correspondientes, llegando a suspender la actividad si la situación así lo requiere.