La UE empieza a cobrar una tasa a los paquetes pequeños de hasta 150 euros comprados fuera del mercado europeo

La Unión Europea comienza desde hoy a cobrar una tasa de tres euros a los paquetes de hasta 150 euros comprados fuera del bloque, una medida que busca frenar la llegada de importaciones baratas que entran al mercado europeo sobre todo desde China a través de plataformas en línea como Temu, Shein o AliExpress.

Estos paquetes de bajo valor hasta ahora estaban exentos de aranceles, por lo que las aduanas europeas reciben cada día 15 millones de ellos, un volumen que hace muy difícil controlar que cumplen las normas europeas y luchar contra el fraude.