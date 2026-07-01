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La UE empieza a cobrar una tasa a los paquetes pequeños de hasta 150 euros comprados fuera del mercado europeo

Esta nueva tasa europea busca atajar la llegada de estos paquetes que entran al mercado europeo sobre todo desde China a través de plataformas en línea como Temu, Shein o AliExpress y que hasta ahora estaban exentos de aranceles.

(Foto de ARCHIVO) Una persona realiza una búsqueda en Aliexpress, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). A partir de 2026, se eliminará la exención de aranceles para pedidos de menos de 150 euros procedentes de China, lo que encarecerá las compras en plataformas como Shein, Temu y AliExpress. Esta medida busca frenar la competencia desleal que supone la entrada masiva de productos chinos baratos en Europa. Eduardo Parra / Europa Press 02 DICIEMBRE 2025: COMPRAS;ONLINE;COMPRA ONLINE;TABLET;MOVIL;ORDENADOR;SHEIN;ALIEXPRESS;TEMU;FASTFASHION 02/12/2025
Una plataforma de compras online. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Batasunetik kanpo erositako 150 eurotik beherako pakete txikien gaineko zerga kobratzen hasi da EB
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Agencias | EITB

Última actualización

La Unión Europea comienza desde hoy a cobrar una tasa de tres euros a los paquetes de hasta 150 euros comprados fuera del bloque, una medida que busca frenar la llegada de importaciones baratas que entran al mercado europeo sobre todo desde China a través de plataformas en línea como Temu, Shein o AliExpress.

Estos paquetes de bajo valor hasta ahora estaban exentos de aranceles, por lo que las aduanas europeas reciben cada día 15 millones de ellos, un volumen que hace muy difícil controlar que cumplen las normas europeas y luchar contra el fraude.

¿Cuánto hay que pagar por paquete?

En la práctica, la UE aplicará un cargo de 3 euros por cada tipo de producto que venga en el paquete, de modo que si este contiene un pantalón y veinte camisetas, se cobrarán 6 euros, mientras que si incluye un pantalón, una camiseta y una gorra, el recargo será de 9 euros, por ejemplo.

¿Quién paga la tasa por paquete?

Los encargados de pagar estas cuantías al fisco serán las propias plataformas de venta en línea o las empresas que importen los productos, pero estos podrían repercutirlas al consumidor en sus facturas.

¿Hasta cuándo se aplicará la tasa? 

La tasa se aplicará de manera temporal, hasta el 1 de julio de 2028, cuando entrará en vigor la reforma más amplia de las aduanas de la UE, que acabará con la exención de derechos de aduana de la que se benefician los paquetes de menos de 150 euros desde los años ochenta y empezará a imponerles aranceles en función de su contenido.

Europa Unión Europea Comercio Economía Internacional

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