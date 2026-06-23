España cuenta con reservas de gasóleo, gasolina y queroseno para casi 100 días
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha insistido en que los mercados de gas y petróleo en España están funcionando con "tranquilidad y normalidad" y ha subrayado que el país cuenta con stocks más reservas de gasóleos, gasolinas y querosenos para cubrir las necesidades de casi 100 días.
En declaraciones a la prensa tras la reunión mantenida este martes con operadores de los sectores gasista y petrolero, Aagesen ha subrayado que, ante la evolución de los mercados energéticos globales por el impacto de la crisis de Oriente Próximo, en España están funcionando de manera "extraordinaria", debido a esa solidez de las infraestructuras del país.
A este respecto, ha asegurado que ello es consecuencia también de la situación de España, que cuenta con ocho refinerías, una infraestructura que, según ha detallado, permite "tener esa garantía de suministro, además de las estaciones de regasificación y la conexión con Argelia a través del gasoducto".
Así, ha destacado que el país cuenta con una "situación privilegiada con respecto al resto de países europeos, ya que los almacenamientos de gas "están por encima del 70 %, mientras que Europa no llega ni al 50 %".
El alivio en los precios debe trasladarse a los consumidores
Como consecuencia directa del alivio en las tensiones entre Irán y Estados Unidos y la libre circulación en el estrecho de Ormuz, Aagesen ha puesto de relieve el comportamiento a la baja de las materias primas, indicando que se ha visto cómo ha bajado el precio del Brent y también del gas, lo que ha considerado que "evidentemente tiene que repercutir y llegar a los precios que tienen que trasladarse a los consumidores".
La vicepresidenta tercera ha valorado también el Real Decreto Ley de medidas para hacer frente al impacto por la guerra en Irán puesto en marcha y ha considerado que "ha tenido un impacto positivo, defendiendo aquellos sectores o colectivos y consumidores que estaban más expuestos a la vista del impacto de los mercados energéticos", así como el mecanismo de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para comprobar que los descuentos de los carburantes llegaban al surtidor.
De cara a la reunión del Consejo de Ministros del próximo lunes, ha asegurado que el objetivo del Gobierno es "renovar todas las medidas que sean necesarias para proteger a todos los sectores, los más expuestos, los más vulnerables, los consumidores en general", tras un "proceso de escucha constante a las organizaciones sectoriales", aunque sin adelantar qué medidas se mantendrán.
Te puede interesar
El Gobierno español invierte 107 millones en la empresa donostiarra de soluciones de IA Multiverse Computing
En 2025 la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica ya dio su respaldo a la compañía con una inversión de 59,2 millones de euros, con el objetivo de impulsar sus soluciones tecnológicas.
ELA denuncia que los cambios fiscales anunciados por Bizkaia generan desigualdades entre trabajadores
La Diputación pretende ofrecer generosas rebajas fiscales para arraigar empresas y atraer trabajadores. Según ELA son medidas hechas "al servicio de los empresarios" que generarán diferencias entre trabajadores.
La AP-68 será un 70 % más barata para turismos y un 50 % para camiones en Álava
La Diputación asumirá la gestión del tramo alavés de esta vía en noviembre y el “único objetivo” de las tarifas será “recaudar los recursos para el mantenimiento y modernización” de las vías de alta capacidad del territorio. El precio del kilómetro pasará de 22 a 6 céntimos.
La OPE de Osakidetza registra una tasa media de aprobados cercana al 90 %
Los tribunales están realizando la corrección de los exámenes de forma prácticamente inmediata, permitiendo publicar las calificaciones el mismo día o al siguiente. La convocatoria se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias.
El BEC acoge la última gran jornada de la OPE de Osakidetza
Este domingo se examinan los aspirantes de Enfermería, una de las categorías con más inscritos, con más de 13 000 candidatos. También tienen lugar las pruebas de auxiliar administrativo/a, con 16 728 participantes, y de administrativo/a, con 9821.
Kutxa Fundazioa adquiere la empresa Geminis de Elgoibar
La operación se suma a la compra previa de Gurutzpe de Itziar y se estima que esta unión tendrá un facturación de 70 millones de euros.
El personal médico reclama una "verdadera negociación" para evitar una huelga indefinida tras el verano
El Sindicato Médico de Euskadi ha asegurado que continuará con las movilizaciones "hasta que se reconozca la importancia y singularidad" de la profesión médica.
La vivienda sigue liderando las preocupaciones en Euskadi según el Deustobarómetro y el 47 % ve excesivas las exigencias de euskera en el empleo público
La vivienda se consolida como la principal preocupación social en Euskadi, mientras la sanidad recupera peso entre los problemas que más inquietan a la ciudadanía. El último Deustobarómetro refleja además división sobre la situación del euskera, preocupación por el coste de la vida y apoyo al blindaje de los servicios públicos en un futuro Estatuto.
Será noticia: Informe de Saretzen sobre Movilidad, la mayor OPE de la historia de Osakidetza y Mitoaroa III
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.