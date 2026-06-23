España cuenta con reservas de gasóleo, gasolina y queroseno para casi 100 días

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha insistido en que los mercados de gas y petróleo en España están funcionando con "tranquilidad y normalidad" y ha subrayado que el país cuenta con stocks más reservas de gasóleos, gasolinas y querosenos para cubrir las necesidades de casi 100 días.

En declaraciones a la prensa tras la reunión mantenida este martes con operadores de los sectores gasista y petrolero, Aagesen ha subrayado que, ante la evolución de los mercados energéticos globales por el impacto de la crisis de Oriente Próximo, en España están funcionando de manera "extraordinaria", debido a esa solidez de las infraestructuras del país.

A este respecto, ha asegurado que ello es consecuencia también de la situación de España, que cuenta con ocho refinerías, una infraestructura que, según ha detallado, permite "tener esa garantía de suministro, además de las estaciones de regasificación y la conexión con Argelia a través del gasoducto".

Así, ha destacado que el país cuenta con una "situación privilegiada con respecto al resto de países europeos, ya que los almacenamientos de gas "están por encima del 70 %, mientras que Europa no llega ni al 50 %".

El alivio en los precios debe trasladarse a los consumidores

Como consecuencia directa del alivio en las tensiones entre Irán y Estados Unidos y la libre circulación en el estrecho de Ormuz, Aagesen ha puesto de relieve el comportamiento a la baja de las materias primas, indicando que se ha visto cómo ha bajado el precio del Brent y también del gas, lo que ha considerado que "evidentemente tiene que repercutir y llegar a los precios que tienen que trasladarse a los consumidores".

La vicepresidenta tercera ha valorado también el Real Decreto Ley de medidas para hacer frente al impacto por la guerra en Irán puesto en marcha y ha considerado que "ha tenido un impacto positivo, defendiendo aquellos sectores o colectivos y consumidores que estaban más expuestos a la vista del impacto de los mercados energéticos", así como el mecanismo de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para comprobar que los descuentos de los carburantes llegaban al surtidor.

De cara a la reunión del Consejo de Ministros del próximo lunes, ha asegurado que el objetivo del Gobierno es "renovar todas las medidas que sean necesarias para proteger a todos los sectores, los más expuestos, los más vulnerables, los consumidores en general", tras un "proceso de escucha constante a las organizaciones sectoriales", aunque sin adelantar qué medidas se mantendrán.