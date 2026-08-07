Ayudas al sector ganadero
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Las instituciones vascas preparan una compra conjunta de forrajes para apoyar a las pequeñas explotaciones ganaderas

La medida se concretará este mes tras una encuesta para conocer las necesidades reales del sector más afectado por la falta de pastos causada por la sequía. Las ayudas directas se dejan, por ahora, para final de año.
El Gobierno de Navarra escuchará la semana que viene de primera mano las preocupaciones y las propuestas de ganaderos y agricultores. Los termómetros han registrado en agosto 2-3 grados por encima de sus valores medios, lo que, junto con la falta de lluvia, ha reducido en un 14 % los embalses.
Euskaraz irakurri: Bazka Euskadin batera erostea, lehorteagatik abeltzain txikiei laguntzeko
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EITB

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Las instituciones vascas y el sector ganadero impulsarán este mes de agosto una compra conjunta de forrajes y otros suministros para las explotaciones más afectadas por la sequía, principalmente las de menor tamaño. La decisión se ha adoptado este jueves en la Mesa de Forrajes, reunida en Vitoria-Gasteiz y presidida por la consejera de Agricultura, Amaia Barredo.

Antes de realizar la compra, se enviará una encuesta a todas las explotaciones ganaderas de Euskadi para conocer sus necesidades reales de forraje y el formato de suministro más adecuado. Con los resultados, previstos en una o dos semanas, se organizará la adquisición conjunta a un precio más competitivo.

Prioridad para las pequeñas explotaciones

Barredo ha explicado que las explotaciones pequeñas son las más perjudicadas, ya que la falta de agua y de pastos les obliga a consumir las reservas previstas para el invierno y, a diferencia de las grandes cooperativas, no están habituadas a comprar forraje. 

La consejera ha insistido en que es necesario actuar con rapidez, aunque ha asegurado que la situación "no es crítica" porque existen reservas y garantías de suministro. Las ayudas económicas directas se descartan, por el momento, hasta evaluar el impacto de la sequía al finalizar el año. 

Mientras, los sindicatos agrarios han reclamado medidas urgentes, como el abastecimiento de agua en los pastos de montaña, y han advertido de que, si la situación se prolonga, algunas explotaciones podrían verse obligadas a adelantar la estabulación del ganado e incrementar el gasto en alimentación.

Gobierno Vasco Ganadería Sequía Economía

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