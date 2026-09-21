Las entradas en los hoteles siguieron subiendo en la CAV en agosto
El turismo en la CAV tuvo un comportamiento positivo en agosto, mes en el que las entradas de visitantes en los hoteles crecieron un 5 % en comparación al mismo período de 2025 gracias a la importante llegada de visitantes de fuera del Estado español, un 17,4 % más, mientras que el turismo estatal bajó un 10,4 %.
También las pernoctaciones aumentaron un 5,7 % y de nuevo destacó el crecimiento de los turistas de fuera del Estado, casi un 20 % (19,8 %).
A pesar de estos buenos datos, en agosto las entradas y pernoctaciones en los hoteles de Euskadi registraron incrementos inferiores a los de julio, cuando los aumentos fueron del 7,7 % y del 6,7 %, respectivamente.
Según los datos difundidos este lunes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, en agosto se contabilizaron en los hoteles 453.870 entradas que dieron lugar a 974.176 pernoctaciones.
El 61,7 % del total de las entradas y el 60,3 % de las pernoctaciones correspondieron a personas de fuera del Estado.
Solo baja Álava
Álava fue el único territorio en el que bajaron las entradas, un 1,7 % menos, y llegaron a las 57.889, aunque las pernoctaciones subieron un 1,6 % hasta alcanzar las 119.940.
En Bizkaia, en cambio, las 212.406 entradas suponen un crecimiento del 7,4 % y las 448.789 pernoctaciones del 7,9 %.
En Gipuzkoa hubo 183.575 entradas en los hoteles (+4,4 %) y 405.447 pernoctaciones (+4,5 %).
En cuanto a las capitales, destaca la fuerte bajada del número de entradas en Vitoria, un 10 % menos que en agosto del año pasado, un ciudad en la que las pernoctaciones también sufrieron un descenso del 3,8 %.
También en San Sebastián se registró un ligero decrecimiento de las entradas en los hoteles, un 0,7 % menos, aunque las pernoctaciones aumentaron un 4,1 %.
En Bilbao subieron tanto las entradas de turistas como las pernoctaciones, un 2,6 % y un 1,7 %, respectivamente.
La estancia media en los establecimientos hoteleros vascos durante agosto fue de 2,15 días, un poco superior a los 2,13 días de hace un año. En Gipuzkoa fue 2,21 días, en Bizkaia de 2,10 y en Álava de 2.
El grado de ocupación se situó en el 78,4 % por plazas (0,1 puntos porcentuales menos) y en el 86,7 % por habitaciones (0,8 puntos más).
277 euros por una noche en San Sebastián
Según el Eustat, la tarifa media diaria en estos establecimientos fue de 171,9 euros, lo que supone un aumento interanual del 11,4 %.
En Gipuzkoa fue donde la tarifa media fue más alta hasta alcanzar los 220,8 euros. En Bizkaia se situó en 145,5 euros, y en Álava en 117,5 euros.
Destaca la tarifa diaria en los hoteles de San Sebastián, que alcanzó los 277,8 euros, mientras que en Bilbao fue de 168 euros y en Vitoria de 107,4 euros.