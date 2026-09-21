Álava fue el único territorio en el que bajaron las entradas, un 1,7 % menos, y llegaron a las 57.889, aunque las pernoctaciones subieron un 1,6 % hasta alcanzar las 119.940.



En Bizkaia, en cambio, las 212.406 entradas suponen un crecimiento del 7,4 % y las 448.789 pernoctaciones del 7,9 %.



En Gipuzkoa hubo 183.575 entradas en los hoteles (+4,4 %) y 405.447 pernoctaciones (+4,5 %).



En cuanto a las capitales, destaca la fuerte bajada del número de entradas en Vitoria, un 10 % menos que en agosto del año pasado, un ciudad en la que las pernoctaciones también sufrieron un descenso del 3,8 %.



También en San Sebastián se registró un ligero decrecimiento de las entradas en los hoteles, un 0,7 % menos, aunque las pernoctaciones aumentaron un 4,1 %.



En Bilbao subieron tanto las entradas de turistas como las pernoctaciones, un 2,6 % y un 1,7 %, respectivamente.



La estancia media en los establecimientos hoteleros vascos durante agosto fue de 2,15 días, un poco superior a los 2,13 días de hace un año. En Gipuzkoa fue 2,21 días, en Bizkaia de 2,10 y en Álava de 2.



El grado de ocupación se situó en el 78,4 % por plazas (0,1 puntos porcentuales menos) y en el 86,7 % por habitaciones (0,8 puntos más).

