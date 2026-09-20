Altercados en el puerto de Ceuta contra la llegada de integrantes del colectivo navarro "Negu Gorriak/Derecho a Techo"

Al menos una persona ha sido retenida en un vehículo policial a raíz de los altercados registrados esta tarde a la salida del puerto de Ceuta, donde varias decenas de personas se han concentrado coincidiendo con la llegada a la ciudad autónoma de integrantes del colectivo navarro ‘Negu Gorriak/Derecho a Techo’.



A través de redes sociales, varios grupos de ceutíes se habían convocado a la salida de vehículos del puerto para expresar su rechazo a la llegada de este grupo que consideran "vinculado a la izquierda radical".



El objetivo del colectivo, según comunicó hace días, era prestar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra personas refugiadas tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio.



Durante los altercados, varios de los presentes han lanzado piedras contra al menos un vehículo, que ha tenido que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía.



Varias dotaciones de la Policía Nacional, entre ellas de las Unidades de Intervención Policial (UIP), permanecen en torno al recinto portuario para tratar de impedir posibles nuevos alteraciones del orden público.



Durante el operativo al menos un joven ha sido retenido e introducido en un vehículo policial para su traslado hasta dependencias de la Policía Nacional para completar su identificación, según ha informado uno de los agentes intervinientes.

Unas horas antes, convocados por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), cientos de manifestantes han reclamado un "blindaje fronterizo", "expulsiones inmediatas" y el fin de las "regularizaciones masivas".

Negu Gorriak/Derecho a Techo nació en Pamplona como una red autogestionada para ofrecer refugio y alojamiento nocturno a personas sin hogar durante los meses de frío, y ahora ha trasladado ese mismo espíritu de solidaridad a la crisis de Ceuta.