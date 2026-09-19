Colectivos antirracistas denuncian la "represión" y las agresiones contra las personas migrantes en Ceuta

Colectivos antirracistas se han concentrado este sábado en varias ciudades, Madrid y Pamplona, entre otras, para condenar la "frontera colonial y racista" de Ceuta y Melilla, y para exigir "paz" para la población migrante. En las concentraciones también se ha reclamado a España, Marruecos y la Unión Europea que asuman las responsabilidades de sus políticas fronterizas por lo ocurrido a finales de julio.

En Madrid, medio millar de personas han secundado la protesta convocada en la Puerta del Sol por Articulación Antirracista de Madrid, junto a SOS Racismo Madrid, el Colectivo Migrantes Transgresorxs y Border Resistance.



Bajo el lema 'Ni instrumentalización ni represión. Basta de violencia racista y colonial', las personas convocantes han reclamado la apertura de una investigación internacional independiente e imparcial sobre "todas las violaciones de derechos humanos ocurridas en Ceuta y Melilla por parte española y marroquí".

Según han denunciado, los casos de racismo e islamofobia han aumentado un 70 % entre julio y agosto. Además, han alertado de la "doble vulnerabilidad" que sufren las personas menores y LGTBI, derivada del racismo y la homofobia o transfobia. En ese sentido, han reclamado espacios de alojamiento y protección para estos colectivos.



Durante la concentración se ha dispuesto un "espacio de memoria" con flores en recuerdo de los más de 100 fallecidos esos días en Ceuta, así como por los menores y personas LGTBIq+ víctimas del racismo y la xenofobia.

