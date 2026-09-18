El Gobierno Vasco ha renovado el sistema de adjudicación de amarres y plazas de varada para embarcaciones náutico-recreativas en Euskadi. El nuevo decreto, presentado este viernes por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, sustituirá la regulación vigente desde 2017.

Hasta 100 puntos para adjudicar los amarres

La principal novedad es la creación de un baremo de hasta 100 puntos. Se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la vinculación de la persona solicitante con la zona, su pertenencia a las listas de espera y el empadronamiento en el municipio o localidades colindantes.

El sistema también otorgará 5 puntos adicionales si la persona solicitante es mujer y otros 5 si tiene menos de 35 años. La sostenibilidad de la embarcación podrá aportar hasta 10 puntos, mientras que las embarcaciones históricas tendrán 5 puntos.

Además, las plazas se organizarán en módulos definidos previamente según la longitud, anchura y, cuando corresponda, el calado de las embarcaciones. En caso de empate, se recurrirá a un sorteo ante notario.

Listas de espera permanentes

El nuevo decreto pretende también hacer más ágiles y transparentes las listas de espera. Estas quedarán vinculadas a cada categoría de módulo y permanecerán abiertas hasta que se publique una nueva convocatoria, permitiendo incorporar nuevas solicitudes.

Según ha explicado Barredo, el objetivo es contar con una regulación "más transparente, flexible y adaptada a la realidad" de la náutica recreativa en Euskadi.