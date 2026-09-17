El Parlamento Vasco ha acogido este jueves el Debate de Política General en un clima ya preelectoral. Mientras el lehendakari Imanol Pradales ha defendido su hoja de ruta y se ha marcado como objetivo un nuevo estatuto político, la oposición le ha reclamado respuestas concretas a los principales retos del país.

En su primera intervención, Pradales ha puesto el foco en los principales desafíos que afronta la CAV y ha dedicado buena parte de su discurso al autogobierno y a la negociación de un nuevo estatus político, en la que PNV, EH Bildu y PSE-EE llevan meses trabajando. "Como lehendakari, voy a estar al frente. Haré todo lo que esté en mi mano para conseguirlo", se ha comprometido.

El lehendakari ha establecido cinco grandes "compromisos de país" para lo que resta de legislatura: la lucha contra el cambio climático, el impulso de la inteligencia artificial, la competitividad y el empleo de calidad, la educación y el bienestar integral.

En el ámbito educativo, y tras los malos resultados obtenidos en el último informe PISA, Pradales ha anunciado una "revisión a fondo" de la estrategia digital del Gobierno Vasco en la enseñanza, que incluirá una "actualización" de las directrices sobre el uso de pantallas en todos los centros escolares. "Lo digo sin paños calientes: los resultados del Informe PISA son malos, sin paliativos. No son los que queremos para Euskadi. Y no nos lo podemos permitir", ha reconocido.