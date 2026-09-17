Pradales reivindica su hoja de ruta hacia un nuevo estatuto ante una oposición que le reclama respuestas
El Parlamento Vasco ha acogido este jueves el Debate de Política General en un clima ya preelectoral. Mientras el lehendakari Imanol Pradales ha defendido su hoja de ruta y se ha marcado como objetivo un nuevo estatuto político, la oposición le ha reclamado respuestas concretas a los principales retos del país.
En su primera intervención, Pradales ha puesto el foco en los principales desafíos que afronta la CAV y ha dedicado buena parte de su discurso al autogobierno y a la negociación de un nuevo estatus político, en la que PNV, EH Bildu y PSE-EE llevan meses trabajando. "Como lehendakari, voy a estar al frente. Haré todo lo que esté en mi mano para conseguirlo", se ha comprometido.
El lehendakari ha establecido cinco grandes "compromisos de país" para lo que resta de legislatura: la lucha contra el cambio climático, el impulso de la inteligencia artificial, la competitividad y el empleo de calidad, la educación y el bienestar integral.
En el ámbito educativo, y tras los malos resultados obtenidos en el último informe PISA, Pradales ha anunciado una "revisión a fondo" de la estrategia digital del Gobierno Vasco en la enseñanza, que incluirá una "actualización" de las directrices sobre el uso de pantallas en todos los centros escolares. "Lo digo sin paños calientes: los resultados del Informe PISA son malos, sin paliativos. No son los que queremos para Euskadi. Y no nos lo podemos permitir", ha reconocido.
En la sesión vespertina, durante su réplica a los grupos, el lehendakari ha lanzado un emplazamiento directo a EH Bildu para que condene la violencia de ETA "esta misma tarde" y asuma así "el legado completo" del lehendakari José Antonio Agirre.
Pradales ha reprochado a la izquierda abertzale sus reiteradas referencias al legado de Agirre y le ha instado a asumirlo en su totalidad. "Asuman el legado completo, tienen una magnífica oportunidad de condenar todo tipo de violencia, también la de ETA, y de asumirlo esta misma tarde", ha reclamado.
No obstante, ha alertado de que pueden venir "tiempos oscuros" si gobiernan el PP y Vox, por lo que ha urgido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a impulsar en lo que queda de legislatura los traspasos pendientes.
Ha confiado en que se pueda escribir el final de la actual legislatura española "con un apretón de manos" entre él y el presidente del Gobierno español para cumplir este compromiso.
Turno de los grupos
En el turno de grupos, el portavoz de PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha defendido la gestión del Gobierno Vasco y, sobre la cuestión del nuevo estatuto, ha pedido "lealtad y discreción" en torno a las negociaciones que los jeltzales, EH Bildu y PSE-EE llevan a cabo sobre la reforma estatutaria para que se llegue "a buen puerto".
Por su parte, EH Bildu ha tendido la mano a Pradales para alcanzar consensos en torno al autogobierno, para dotar a Euskadi de las herramientas necesarias para hacer frente a un cambio de época, marcado por el ascenso de la ultraderecha, el cambio climático y el desarrollo de la inteligencia artificial.
El portavoz de la coalición independentista, Pello Otxandiano, ha indicado que, por encima de las diferencias sobre el autogobierno, los partidos deben compartir "la voluntad de constituirnos y reafirmarnos como una comunidad política que se dota de las herramientas necesarias para hacer frente a un futuro incierto", y a "un cambio de era".
Mientras, el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que el nuevo estatuto "será constitucional "o no será".
Ha reconocido que hay diferencias con su socio de gobierno, el PNV, pero ha dejado claro que la fórmula de colaboración entre los dos partidos ha dado "estabilidad en Euskadi".
El presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, se ha mostrado crítico con el lehendakari, al que ha acusado de "gestionar mal". "El éxito no es disponer de más autogobierno, es gestionarlo bien", ha dicho.
Desde Sumar, el parlamentario Jon Hernández ha advertido de la "derechización" del Gobierno Vasco, al que ha acusado de "tener los servicios públicos y el día a día de la gente manga por hombro".
Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que la "era Pradales" ha resultado ser "un verdadero fiasco para los vascos", ya que los servicios públicos "se han deteriorado", los vascos se han empobrecido, la criminalidad ha aumentado y los resultados educativos han sufrido "una debacle".