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Pradales se compromete a revisar y adecuar el uso de pantallas en el sistema educativo vasco
En el pleno de política general celebrado este jueves en el Parlamento Vasco, el lehendakari ha anunciado "un gran Acuerdo Social Vasco" de uso responsable de las pantallas, "para que todos los padres y madres asumamos el compromiso de seguir las pautas de los expertos europeos".
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