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"El pleno monográfico sobre seguridad pública será una excelente oportunidad para consensuar el modelo de convivencia"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Segurtasun publikoari buruzko osoko bilkura monografikoa aukera bikaina izango da bizikidetza-eredua adosteko"

EITB

Última actualización

En el pleno de política general de inicio de curso, el lehendakari Imanol Pradales se ha referido a la seguridad en Euskadi y al aumento del número de delitos. 

Imanol Pradales Gobierno Vasco Parlamento Vasco Política

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