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"El pleno monográfico sobre seguridad pública será una excelente oportunidad para consensuar el modelo de convivencia"
En el pleno de política general de inicio de curso, el lehendakari Imanol Pradales se ha referido a la seguridad en Euskadi y al aumento del número de delitos.
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