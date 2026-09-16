El TSJPV anula el decreto que regula el uso del euskera en la admninistración vasca
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto de normalización del uso del euskera para el sector público vasco, que fue recurrido por Vox, debido que la memoria económica que lo acompaña adolece de "insuficiencia sustancial".
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto de normalización del uso del euskera para el sector público vasco, que fue recurrido por Vox, debido que la memoria económica que lo acompaña adolece de "insuficiencia sustancial".
La sentencia anula el decreto por este único motivo, al tiempo que desecha los argumentos de fondo que planteó Vox al presentar el recurso, referidos a la inconstitucionalidad de la norma por resultar, a juicio de esta formación política, discriminatoria para los castellanoparlantes. El Tribunal Constitucional también se posicionó en la misma dirección.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acuerda la anulación del decreto por un vicio procedimental, al considerar que la preceptiva memoria económica "adolece de insuficiencia sustancial".
El tribunal concluye, en una sentencia que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, que la preceptiva memoria económica que debe acompañar a la norma recurrida "adolece de insuficiencia sustancial, es decir, no cumple con su propia razón de ser, esto es, no cumple con la evaluación y fundamentación objetiva y técnica de las exigencias y repercusiones económico financieras de la regulación proyectada, ni justifica tampoco que la nueva regulación respete las imprescindibles estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
Para llegar a esta conclusión, el TSJPV tiene en cuenta el informe elaborado por la Oficina de Control Económico, "un informe técnico" emitido por un "órgano independiente cuya finalidad es precisamente controlar, desde el enfoque propio de su conocimiento técnico, que en la elaboración de las disposiciones de carácter general se lleven a cabo las justificaciones y se respeten los principios" vinculados con las exigencias y repercusiones económico-financieras de la regulación proyectada, recuerda la Sala.
"Es un informe amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para un profano", indica el tribunal que en su resolución recoge una transcripción de una parte del mismo en el que la Oficina de Control Económico advierte de "la ausencia de una efectiva estimación de costes derivados de la implementación de la extensión de los instrumentos de planificación lingüística" y de una "ausencia de ponderación o estimación económica singularizada para el proyecto en el que se analice su evidente impacto económico".
Te puede interesar
El Ayuntamiento de Hondarribia denuncia tres agresiones machistas en fiestas y una persona ha sido detenida
Desde el Ayuntamiento de Hondarribia han condenado "firmemente" todas las manifestaciones de violencia machista. Por su parte, la Ertzaintza ha detenido a un hombre de 21 años acusado de agredir sexualmente a una mujer el pasado 10 de septiembre.
Euskadi realizó un centenar de inspecciones a los campamentos de verano
El Gobierno Vasco creó tres plazas de inspectores tras las denuncias por presuntos delitos contra la libertad sexual de menores en las colonias de Bernedo.
El principal condenado por el crimen de Lukas Agirre recurre para rebajar el delito de asesinato a homicidio
La defensa solicita al TSJPV una reducción de la pena de 20 años al alegar un "contexto de pelea" y un "cuadro extremo de politoxicomanía". Los hechos ocurrieron en el exterior de una céntrica discoteca de San Sebastián durante la madrugada del 25 de diciembre de 2022.
Pedrosa reclama autoexigencia y pide confianza en el sistema educativo para mejorar los resultados de PISA
En una entrevista en "Boulevard" de Radio Euskadi, la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha destacado que ya se están implementando medidas para mejorar la comprensión lectora tras los malos resultados PISA.
Un vecino de Navarra, identificado por vender armas prohibidas a particulares a través de una web
La Guardia Civil ha bloqueado temporalmente la página, que ofrecía cuchillos de hoja curva, machetes, cuchillos arrojadizos y defensas extensibles.
El Gobierno Vasco inicia el expediente para reconocer el euskera como Bien Cultural Inmaterial de Protección Especial
Con esa iniciativa, pretende dar al euskera “un mayor prestigio y un reconocimiento jurídico y administrativo más sólido”.
Apagado de nuevo el incendio de Derio, cerca del aeropuerto de Loiu
El fuego se originó el lunes en una zona boscosa del barrio de San Isidro. Aunque los bomberos lograron apagarlo totalmente, el fuego se reavivó el martes por la tarde.
Desgarrador vídeo de Lara Tacoronte, hermana de la joven estudiante de intercambio asesinada en México
Lara Tacoronte, la hermana de Claudia, la estudiante grancanaria de intercambio que murió apuñalada en México este fin de semana, ha denunciado que nadie avisó a su familia de que otras dos mujeres habían sido asesinadas "hace muy poco" en la misma universidad, la Autónoma de Morelos. "¿Por qué nadie hace nada?", se pregunta y lamenta que "hasta que cada uno de nosotros, como personas, como sociedad, no cambiemos, esto va a seguir ocurriendo".
Vitoria endurece su ordenanza animal: 200 euros por no limpiar orines y excrementos, seguro obligatorio y multas de hasta 100 000 euros
La actualización de la ordenanza endurecerá las infracciones leves, que actualmente no superan los 750 euros, llegando a alcanzar los 3.000 euros. Entre las novedades, incorpora la obligación de limpiar con agua los orines de los animales de compañía, cuyo incumplimiento se sancionará con 200 euros.