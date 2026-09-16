Una vez finalizadas las fiestas de Hondarribia, el Ayuntamiento hizo ayer un primer balance en el que dio a conocer tres casos de violencia machista ocurridas durante las celebraciones. En este sentido, la Ertzaintza ha detenido a un hombre de 21 años acusado de agredir sexualmente a una mujer el 10 de septiembre, según ha confirmado el Departamento de Seguridad.

El detenido ha quedado en libertad con cargos.