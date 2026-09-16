VIOLENCIA MACHISTA
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El Ayuntamiento de Hondarribia denuncia tres agresiones machistas en fiestas y una persona ha sido detenida

Desde el Ayuntamiento de Hondarribia han condenado "firmemente" todas las manifestaciones de violencia machista. Por su parte, la Ertzaintza ha detenido a un hombre de 21 años acusado de agredir sexualmente a una mujer el pasado 10 de septiembre.

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Una concentración contra la violencia machista en Hondarribia. Foto de archivo: EITB

Euskaraz irakurri: Hondarribiko jaietan gertatutako hiru eraso matxista salatu ditu Udalak, eta gizon bat atxilotu dute

EITB

Última actualización

Una vez finalizadas las fiestas de Hondarribia, el Ayuntamiento hizo ayer un primer balance en el que dio a conocer tres casos de violencia machista ocurridas durante las celebraciones. En este sentido, la Ertzaintza ha detenido a un hombre de 21 años acusado de agredir sexualmente a una mujer el 10 de septiembre, según ha confirmado el Departamento de Seguridad. 

El detenido ha quedado en libertad con cargos

"Firme condena" del Ayuntamiento de Hondarribia

El Ayuntamiento de Hondarribia ha expresado en un comunicado su "más firme condena" a todas las manifestaciones de violencia machista, añadiendo que "el ambiente festivo no puede justificar en ningún caso la violencia, el acoso ni ningún otro comportamiento machista contra las mujeres". Además, ha defendido "el derecho de todas las mujeres a vivir con libertad, seguridad y sin miedo en todos los ámbitos de la vida". 

Asimismo, el Ayuntamiento ha trasladado su "solidaridad, apoyo y cercanía a las mujeres que han sufrido estas violencias".

Violencia machista Hondarribia Víctimas de violencia machista Sociedad

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