INDARKERIA MATXISTA
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Hondarribiko jaietan gertatutako hiru eraso matxista salatu ditu Udalak, eta gizon bat atxilotu dute

Udalak indarkeria matxistaren adierazpen guztiak “irmo” gaitzetsi ditu. Bestalde, Ertzaintzak 21 urteko gizon bat atxilotu du irailaren 10ean emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta.
INDARKERIA MATXISTA VIOLENCIA ERASO MATXISTA FEMINISMO ELKARRETARATZE HONDARRIBIA
Indarkeria matxistaren aurkako elkarretaratze bat, Hondarribian. Artxiboko argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Hondarribiko jaiak amaitu eta biharamunean, bart balantzea egin du Udalak eta festetan gertatutako hiru indarkeria matxistaren kasu berri eman du. Hiru eraso horietako bati lotuta, Ertzaintzak 21 urteko gizon bat atxilotu du irailaren 10ean emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak asteazken honetan baieztatu duenez. 

Atxilotua karguekin aske utzi dute.

Hondarribiko Udalaren "gaitzespen irmoa"

Indarkeria matxistaren adierazpen guztiak "irmo gaitzesten" dituela adierazi du Hondarribiko Udalak ohar batean, erantsiz, jai-giroak ezin duela inola ere justifikatu emakumeen aurkako indarkeriarik, jazarpenik edo bestelako jokabide matxistarik, eta bizitzako esparru guztietan dutela emakumeek askatasunez, segurtasunez eta beldurrik gabe bizitzeko eskubidea.

Halaber, Udalak elkartasuna, babesa eta hurbiltasuna helarazi dizkie indarkeria horiek jasan dituzten emakumeei. 

Indarkeria matxista Hondarribia Indarkeria matxistaren biktimak Gizartea

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