Lukas Aguirreren hilketagatik zigor handiena duenak helegitea aurkeztu du, homizidio delitu gisa epaitu dadin
Defentsak Auzitegiari eskatu dio 20 urteko zigorra murriztu dezala, argudiatuz hilketa borrokaldi baten testuinguruan jazo zela eta akusatuak politoxikomaniaren muturreko koadro bat zuela. Donostiako erdiguneko diskoteka baten kanpoaldean gertatu zen, 2022ko abenduaren 25eko goizaldean
Lukas Agirre hiltzeagatik 20 urteko zigorra jaso zuen gizonezkoaren defentsak helegitea aurkeztu du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian (EAEAN), delituaren kategoria aldatu eta hilketatik homizidiora jaisteko eskatuz. Gertaerak Donostiako erdiguneko diskoteka baten kanpoaldean gertatu ziren, 2022ko abenduaren 25eko goizaldean.
Eva Cestafe Lete abokatuak zigorra ahalik eta gehien murriztea eskatu du. Horretarako, erasoa gertatu zenean bere bezeroa drogaz eta alkoholez leporaino zegoela (politoxikomania koadro batekin) argudiatu du.
Zigorrak
Joan den ekainean, herri-epaimahai batek errudun jo zituen hiru akusatuak —bi gizon eta emakume bat—. Epaiak 20 urteko kartzela-zigorra ezarri zion egile materialari (orain TSJPVra jo duena), bederatzi urte eta erdi bigarrenari, laguntzaile gisa jardun zuelako, eta urtebete eta bi hilabete emakumeari, estaltze delitu batengatik.
Ebazpen horretan, epaimahaiak drogak kontsumitzeagatiko aringarri arrunta aplikatu zien akusatu nagusiari eta emakumeari. Bigarren gizonari, berriz, zigorra gehiago arindu zitzaion, epaiak frogatutzat jo baitzuen buruko nahasmendu bikoitza eta estupefazienteen kontsumoa zituela.
Defentsak ukatu egin du azpikeria
Orain, helegite berri honek dio epaiak akats bat egin zuela krimena hilketa gisa sailkatzean. Defentsaren arabera, ez zen azpikeriarik egon, Lukas Agirrerren heriotza "bi talderen arteko borroka baten testuinguruan" gertatu zelako. Borroka horren ondorioz biktima erne zegoela dio abokatuak; ondorioz, erasoa ez zela ezustekoa izan babesten du, eta biktimak bere burua defendatzeko aukera izan zuela.
Era berean, idazkiak neurrigabetzat jo du akusatua drogaren menpe egon izana aringarri arrunt gisa soilik hartu izana. Defentsak berretsi du sustantzia asko kontsumitzeagatik (politoxikomania) muturreko koadro bat zuela, eta horrek zigorra askoz gehiago murriztu beharko lukeela.
Gatazkaren jatorria Eguberri goizaldean
Ekainean frogatuta geratu zen bi gazte taldeek eztabaida izan zutela diskotekaren kanpoaldean 2022ko abenduaren 25eko goizaldean. Lehenengo tirabira baten ostean —non laguntzaileak labana eman zion egile nagusiari—, akusatuek "ez dakizue nor duzuen aurrean" esanez mehatxatu zituzten gazteak.
Handik gutxira, plazaren beste aldean bigarren borroka bat hasi zen, eta akusatu nagusia lurrera erori zen ukabilkada baten ondorioz. Une horretan, altxatu eta bi labankada eman zizkion Agirreri "bat-batean eta ezustean", ondoren korrika ihes egin eta arma edukiontzi batera bota aurretik.
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