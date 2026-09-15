Istripua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

N-634 errepidea itxita dago Galdakao parean, bi noranzkoetan, auto baten eta kamioi baten arteko istripua tarteko

Ezbeharra 14:45ean gertatu da Kortederrako gasolindegitik gertu, 96. kilometroan. Pertsona bat zauritu da.

EITB

Azken eguneratzea

Pertsona bat zauritu da gaur arratsaldean kamioi baten eta auto baten arteko istripuan, N-634 errepidean, Galdakao parean. 

Dirudienez, bi ibilgailuek aurrez aurre egin dute talka, Bilborako noranzkoan.

Ertzaintzak orain.eus-i jakinarazi dionez, istripua 14:45ean gertatu da, Kortederrako gasolindegitik gertu, 96. kilometroan.

15:50ean N-634 errepidea itxita zegoen bi noranzkoetan, ibilgailuak bertatik kentzeko zain baitzeuden.

Trafiko Istripuak Gizartea Galdakao

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X