N-634 errepidea itxita dago Galdakao parean, bi noranzkoetan, auto baten eta kamioi baten arteko istripua tarteko
Ezbeharra 14:45ean gertatu da Kortederrako gasolindegitik gertu, 96. kilometroan. Pertsona bat zauritu da.
Pertsona bat zauritu da gaur arratsaldean kamioi baten eta auto baten arteko istripuan, N-634 errepidean, Galdakao parean.
Dirudienez, bi ibilgailuek aurrez aurre egin dute talka, Bilborako noranzkoan.
Ertzaintzak orain.eus-i jakinarazi dionez, istripua 14:45ean gertatu da, Kortederrako gasolindegitik gertu, 96. kilometroan.
15:50ean N-634 errepidea itxita zegoen bi noranzkoetan, ibilgailuak bertatik kentzeko zain baitzeuden.
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