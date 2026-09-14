ADIMEN ARTIFIZIALA
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Posible al da adimen artifizialaren garapena gelditzea?

Iragarkia
Inteligencia artificial
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Adimen artifiziala garatzen duten enpresa nagusietako buruek galga jartzeko eskaria egin dute azken aste hauetan, gizakion kontroletik ihes egiteko arriskua izan dezakeela eta. Baina posible al da? Eta zergatik adierazten dute orain beldur hori? Hainbat aditurekin zalantza hauek argitu ditugu.

Teknologia Gizartea

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