PROTESTA-EKINTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zaldibiatik Ordiziarainoko bidea oinez egin dute dozenaka ikaslek eta gurasok, eskola garraioa ez kentzea eskatzeko

Iazko ekainean, Hezkuntza Sailak Zaldibiako ikasleen gurasoei jakinarazi zien 2026-27 ikasturtetik aurrera DBH3 eta DBH4ko gazteak eskola-garraiorik gabe geratuko zirela. Emandako arrazoia eskola batetik besterako distantzia izan zen.
zaldibia eskola garraioa protesta
Zaldibiako hainbat ikasle eta guraso, Ordiziarainoko bidea oinez egiten, gaur.

EITB

Azken eguneratzea

Zaldibiako Lardizabal eskolako dozenaka ikaslek eta gurasok oinez egin dute gaur Ordiziako Oianguren BHI ikastetxerainoko bidea, eta han, mural handi bat margotu dute, 'Eskola-garraioa eskubidea da' leloarekin. Protesta ekintza horren bidez,  DBH3 eta DBH4 mailetako ikasleentzako eskola-garraioa ez kentzea da eskatu dutena. 

Iazko ekainean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Zaldibiako ikasleen gurasoei jakinarazi zien 2026-27 ikasturtetik aurrera DBH3 eta DBH4ko gazteak eskola-garraiorik gabe geratuko zirela, eta emandako arrazoia eskola batetik besterako distantzia izan zen. 

Hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako eskola-garraioa arautzen duen 164/2023 Dekretuan oinarritzen da erabakia; bertan jasotzen da ikastetxetik 4 kilometro baino gutxiagora bizi direnek ez dutela garraio eskubiderik. Zaldibiaren kasuan, 3,8 kilometroko tartea dute Ordiziako ikastetxeraino. Dekretuak berak dio salbuespenak egin daitezkeela bidea egokia ez denean.

Hasieratik, gurasoek argi utzi dute ez datozela bat erabakiarekin, eta, besteak beste, argudiatu dute euren seme-alabek bide hori egiteko duten bidea ez dela egokia. "Herri arteko errepidea da, espaloirik gabea, argirik gabea, trafiko handikoa eta segurtasunik gabea. Beraz, dekretua kontuan hartuta ere, salbuespena egin beharrekoa dela pentsatzen dugu", azaldu izan dute, egindako agerraldietan. 

Horren aurrean, uztailean beste proposamen bat jarri zien mahai gainean Jaurlaritzak: joateko, garraio publiko erregularra erabiltzea, eta bueltarako, eskola-garraioa.

Gurasoen ustez, baina, bigarren proposamena ere ez da onargarria, ez duelako bermatzen ikasleen segurtasuna. Diote ikasle guztientzako lekurik ez dagoela garraio publikoan, eta hainbatek zutik egin beharko luketeela bidaia egunero. "Ez da koherentea, ez da serioa, eta ez du gure seme-alaben segurtasuna bermatzen. Eskolatik bueltan autobusa izateko salbuespena aplikatzen digute eta joateko ez?", galdetu dute. 

Mobilizazioa gehiago

Arratsaldean, familiek batzarra egin dute, egoera aztertu eta hemendik aurrerako urratsak zehazteko. Jakinarazi dutenez, mobilizazioei eutsiko diete, eta hemendik aurrera, goizeko garraio publikoan lekurik gabe geratzen diren ikasleak, autoz eramango dituzte herriko boluntarioek.

Egunero, ikastetxeek komunikaziorako erabiltzen duten INIKA plataformaren bidez jakinaraziko zaio zentroari  zenbat ikasle geratu diren autobusean tokirik gabe, informazio hori jasota geratu dadin. 

Eguneko Titularrak Hezkuntza Eusko Jaurlaritza Ordizia Garraio publikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X